Эпидемическая ситуация, глобальные макроэкономические и геополитические факторы и интенсификация ESG-повестки в мире входят в число главных рисков развития финансового рынка. Об этом говорится в подготовленном Банком России проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов .

В ЦБ отмечают, что при подготовке и реализации основных направлений развития финрынка учитываются внутренние и внешние факторы, которые могут оказывать значимое влияние на финансовый рынок, скорость и масштаб происходящих изменений, перспективы его развития в целом. Некоторые риски носят преимущественно экзогенный характер, то есть не зависят от действий регулятора, но должны учитываться при проведении политики.

Так, неопределенность дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса в мире является значимым источником рисков для различных сфер жизни общества, изменения в которых могут оказывать существенное и не всегда однозначно предсказуемое влияние на развитие финансового рынка. «Пандемия и связанные с ней ограничения становятся важным фактором динамики мировой экономики, влияют на форматы взаимодействия участников экономических отношений, горизонты и характер планирования ими своей деятельности, стратегии бизнеса и инвесторов, предпочтения потребителей», — отмечается в докладе.

В свою очередь тенденции в мировой экономике и экономической политике несут значимые риски макроэкономического характера. «Они связаны с возможным усилением инфляционного давления и эффектами более ранней нормализации денежно-кредитной политики, обострением долговых проблем, особенно в странах с формирующимися рынками, высокой неопределенностью перспектив роста мировой экономики, а также последствий сворачивания антикризисных мер правительствами и центральными банками многих стран. Реализация тех или иных глобальных макроэкономических рисков может оказывать существенное влияние на динамику и развитие мировой экономики, потоков капитала между странами, а также валютный курс, учитывая открытый характер российской экономики», — поясняет российский регулятор.

Кроме того, при отсутствии глобального регулирования, ограничивающего использование в расчетах современных денежных суррогатов, таких как биткойн и стейблкойны, могут усилиться риски их дальнейшего значимого распространения в мире.

На международные отношения все более сильное влияние оказывают и геополитические факторы, что может усложнить реализацию ряда мероприятий, предполагающих тесное международное сотрудничество, а также создавать риски изменения предпочтений иностранных инвесторов и повышенной волатильности потоков капитала.

«При ускоренном внедрении ESG-регулирования в мире, переориентации глобальной экономической политики и финансовых рынков на факторы устойчивого развития и запаздывания России от указанных мировых тенденций существенно возрастут риски снижения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российской экономики и финансового рынка на международной арене, — также предупреждают в Центробанке. — При усилении указанных рисков может потребоваться оперативная корректировка планов развития отечественного финансового рынка в сторону дополнительного смещения приоритетов в пользу ускоренной реализации ESG-повестки, с потенциальным отказом от (или изменением сроков) реализации других мероприятий, учитывая объективные временные и ресурсные ограничения».

Центробанк обяжет публичные компании раскрывать информацию об учете ESG-факторов в их деятельности Центробанк планирует разработать рекомендации, а в перспективе — требования по раскрытию информации об учете ESG-факторов (ESG — Environmental, Social and Corporate Governance, экологические, социальные факторы и факторы корпоративного управления) в деятельности компаний корпоративного сектора, сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов на онлайновой пресс-конференции.

В качестве отдельного риск-фактора Центробанк выделяет ухудшение конкурентной среды и рост технологического неравенства. Речь идет о росте концентрации бизнеса на финансовом рынке, несоблюдении принципов конкурентного нейтралитета, дальнейшем огосударствлении банковского сектора, а также потенциальном снижении интереса к российскому финансовому рынку и уходе с него представителей крупнейших мировых финансовых групп — все это может ухудшить состояние конкурентной среды и создать барьеры для действия рыночных сил в области развития финансового рынка.

«Значимые риски может нести промедление в разработке соответствующего новым реалиям антимонопольного регулирования в условиях быстрого развития экосистем, прихода на финансовый рынок технологических компаний, размывание границ финансового и нефинансового рынков», — добавляют в ЦБ. Отсутствие правовых основ для регулирования новых форм бизнеса может негативно сказаться на конкуренции и привести к издержкам потребителей и поставщиков финансовых услуг, а также застопорить развитие инновационных форматов деятельности на финансовом рынке и в экономике, следует, в частности, из обзора.

В ЦБ также указывают на риски, связанные с межведомственным взаимодействием и ресурсным обеспечением.

Регулятор поясняет, что максимальный эффект от исполнения основных направлений развития финрынка «может быть достигнут только при комплексной реализации мер всеми задействованными сторонами» и, например, затягивание сроков разработки, рассмотрения и принятия законодательных изменений может «снижать доверие рынка к заявленным намерениям».



Кроме того, недостаточное финансирование мероприятий основных направлений развития финрынка, а также дефицит ресурсов у участников рынка на отклик в отношении реализуемых мер могут привести к замедлению или препятствовать реализации намеченных планов и достижению заявленных результатов. «В частности, недостаточное финансовое обеспечение со стороны государства для создания экономических стимулов, направленных на развитие долгосрочных накоплений, в том числе пенсионных программ, может особенно ограничить потенциал развития рынка капитала», — указывают в ЦБ.

Ася ШАЛИМОВА