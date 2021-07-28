Эпидемическая ситуация, глобальные макроэкономические и геополитические факторы и интенсификация ESG-повестки в мире входят в число главных рисков развития финансового рынка. Об этом говорится в подготовленном Банком России проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов.
В ЦБ отмечают, что при подготовке и реализации основных направлений развития финрынка учитываются внутренние и внешние факторы, которые могут оказывать значимое влияние на финансовый рынок, скорость и масштаб происходящих изменений, перспективы его развития в целом. Некоторые риски носят преимущественно экзогенный характер, то есть не зависят от действий регулятора, но должны учитываться при проведении политики.
Создание благоприятных условий для работы, содействие цифровизации, вывод на рынок финансовых инструментов устойчивого развития и долгосрочного финансирования экономики, обучение и защита начинающего розничного инвестора входят в число стратегических направлений развития российского финансового рынка на ближайшее время. Об этом заявили в Центробанке, который подготовил проект основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, выделив в общей сложности восемь приоритетов.
Так, неопределенность дальнейшего развития ситуации с пандемией коронавируса в мире является значимым источником рисков для различных сфер жизни общества, изменения в которых могут оказывать существенное и не всегда однозначно предсказуемое влияние на развитие финансового рынка. «Пандемия и связанные с ней ограничения становятся важным фактором динамики мировой экономики, влияют на форматы взаимодействия участников экономических отношений, горизонты и характер планирования ими своей деятельности, стратегии бизнеса и инвесторов, предпочтения потребителей», — отмечается в докладе.
В свою очередь тенденции в мировой экономике и экономической политике несут значимые риски макроэкономического характера. «Они связаны с возможным усилением инфляционного давления и эффектами более ранней нормализации денежно-кредитной политики, обострением долговых проблем, особенно в странах с формирующимися рынками, высокой неопределенностью перспектив роста мировой экономики, а также последствий сворачивания антикризисных мер правительствами и центральными банками многих стран. Реализация тех или иных глобальных макроэкономических рисков может оказывать существенное влияние на динамику и развитие мировой экономики, потоков капитала между странами, а также валютный курс, учитывая открытый характер российской экономики», — поясняет российский регулятор.
Кроме того, при отсутствии глобального регулирования, ограничивающего использование в расчетах современных денежных суррогатов, таких как биткойн и стейблкойны, могут усилиться риски их дальнейшего значимого распространения в мире.
На международные отношения все более сильное влияние оказывают и геополитические факторы, что может усложнить реализацию ряда мероприятий, предполагающих тесное международное сотрудничество, а также создавать риски изменения предпочтений иностранных инвесторов и повышенной волатильности потоков капитала.
«При ускоренном внедрении ESG-регулирования в мире, переориентации глобальной экономической политики и финансовых рынков на факторы устойчивого развития и запаздывания России от указанных мировых тенденций существенно возрастут риски снижения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности российской экономики и финансового рынка на международной арене, — также предупреждают в Центробанке. — При усилении указанных рисков может потребоваться оперативная корректировка планов развития отечественного финансового рынка в сторону дополнительного смещения приоритетов в пользу ускоренной реализации ESG-повестки, с потенциальным отказом от (или изменением сроков) реализации других мероприятий, учитывая объективные временные и ресурсные ограничения».
Центробанк планирует разработать рекомендации, а в перспективе — требования по раскрытию информации об учете ESG-факторов (ESG — Environmental, Social and Corporate Governance, экологические, социальные факторы и факторы корпоративного управления) в деятельности компаний корпоративного сектора, сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов на онлайновой пресс-конференции.
В качестве отдельного риск-фактора Центробанк выделяет ухудшение конкурентной среды и рост технологического неравенства. Речь идет о росте концентрации бизнеса на финансовом рынке, несоблюдении принципов конкурентного нейтралитета, дальнейшем огосударствлении банковского сектора, а также потенциальном снижении интереса к российскому финансовому рынку и уходе с него представителей крупнейших мировых финансовых групп — все это может ухудшить состояние конкурентной среды и создать барьеры для действия рыночных сил в области развития финансового рынка.
«Значимые риски может нести промедление в разработке соответствующего новым реалиям антимонопольного регулирования в условиях быстрого развития экосистем, прихода на финансовый рынок технологических компаний, размывание границ финансового и нефинансового рынков», — добавляют в ЦБ. Отсутствие правовых основ для регулирования новых форм бизнеса может негативно сказаться на конкуренции и привести к издержкам потребителей и поставщиков финансовых услуг, а также застопорить развитие инновационных форматов деятельности на финансовом рынке и в экономике, следует, в частности, из обзора.
В ЦБ также указывают на риски, связанные с межведомственным взаимодействием и ресурсным обеспечением.
Регулятор поясняет, что максимальный эффект от исполнения основных направлений развития финрынка «может быть достигнут только при комплексной реализации мер всеми задействованными сторонами» и, например, затягивание сроков разработки, рассмотрения и принятия законодательных изменений может «снижать доверие рынка к заявленным намерениям».
Кроме того, недостаточное финансирование мероприятий основных направлений развития финрынка, а также дефицит ресурсов у участников рынка на отклик в отношении реализуемых мер могут привести к замедлению или препятствовать реализации намеченных планов и достижению заявленных результатов. «В частности, недостаточное финансовое обеспечение со стороны государства для создания экономических стимулов, направленных на развитие долгосрочных накоплений, в том числе пенсионных программ, может особенно ограничить потенциал развития рынка капитала», — указывают в ЦБ.