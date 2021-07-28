Создание благоприятных условий для работы, содействие цифровизации, вывод на рынок финансовых инструментов устойчивого развития и долгосрочного финансирования экономики, обучение и защита начинающего розничного инвестора входят в число стратегических направлений развития российского финансового рынка на ближайшее время. Об этом заявили в Центробанке, который подготовил проект основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов , выделив в общей сложности восемь приоритетов.

«Своей важнейшей функцией регулятор считает создание условий для развития финансового рынка, что прежде всего достигается обеспечением ценовой и финансовой стабильности в любых экономических реалиях, а также качественной конкурентной средой. Это будет способствовать повышению глубины рынка, эффективности, технологичности и клиентоориентированности рыночных игроков», — отмечают в ЦБ.

В числе значимых приоритетов регулятора — повышение доступности финансовых услуг, защита прав потребителей и развитие сегмента длинных денег. По каждому из направлений сформулированы ключевые задачи и меры, которые будут принимать Банк России и правительство РФ при участии законодательных органов власти.

Кроме того, с учетом массового прихода граждан на рынок капитала, Банк России будет уделять внимание повышению уровня знаний населения в области инвестиций и финансовой грамотности начинающих инвесторов, а также раскрытию информации о финансовых продуктах. Снижению числа нарушений прав граждан будет содействовать развитие поведенческого регулирования и корпоративного управления в финансовых организациях.

В числе прочего в ЦБ констатируют, что новыми вызовами для финансового рынка являются мировой тренд на декарбонизацию, повышение экологических стандартов производства, учет социальных факторов в экономической политике. Поэтому Банк России ставит перед собой задачу развивать «зеленые» инструменты и инфраструктуру рынка финансирования устойчивого развития. Для адаптации участников финансового рынка к новым реалиям планируется совершенствовать систему учета ESG-факторов в регулировании. В стратегическую повестку включены также создание стимулов для развития негосударственного пенсионного обеспечения и повышение клиентской ценности страховых продуктов.



По итогам общественных обсуждений, которые будут проходить до 1 сентября, проект основных направлений развития финансового рынка будет представлен президенту РФ и правительству, а затем после доработки внесен на рассмотрение Государственной думы. Согласно новым правилам, такой документ регулятор будет готовить ежегодно на трехлетний горизонт. Это позволит оперативно корректировать ранее намеченные планы и учитывать динамичные изменения, которые происходят на финансовом рынке, поясняют в ЦБ.

Ася ШАЛИМОВА