Миссия Банка России — повышать финансовую грамотность инвесторов и организовывать доступ инвесторов к актуальной, верифицированной и полной информации, которую они могут получать из достоверных источников, заявил на онлайн-пресс-конференции первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

«Также в эту миссию входит информирование граждан со стороны регулятора о недобросовестных практиках. Технически закрывать Тelegram-каналы, я думаю, у нас не получится. Но при этом мы будем вести мониторинг таких каналов и информировать граждан относительно того, является ли данная информация верифицированной, полной или же она является мнением частных экспертов, которые в большинстве случаев даже не называют свои Ф. И. О.», — сказал Швецов.

По его словам, на уровне легальных аналитиков создан кодекс поведения. Сейчас аналитики к нему активно присоединяются. В рамках этого кодекса заложены требования, которые каждый аналитик берет на себя, чтобы предоставлять гражданам достоверную информацию.

«Если аналитики в рамках Тelegram-каналов будут следовать этому кодексу, Банк России будет учитывать это в работе. Но в целом наша задача — объяснить гражданам, как верифицировать информацию в зависимости от источника, из которого он ее получает, и не опираться при принятии инвестиционных решений на недостоверные источники», — добавил представитель регулятора.

Юлия КРИВОШЕЕВА