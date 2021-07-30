В отделениях СберБанка, ВТБ, Промсвязьбанка и Почта Банка со 2 августа начнется продажа облигаций федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н) нового выпуска № 53008RMFS. Информация об этом опубликована на сайте Минфина России. В ведомстве уточняют, что ОФЗ-н выпуска № 53007RMFS со 2 августа предлагаться гражданам уже не будут в связи с окончанием периода их размещения.

При покупке и предъявлении к выкупу «народных» облигаций нового выпуска № 53008RMFS гражданам не нужно уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы несет Минфин как эмитент. Минимальная сумма покупки облигаций составит 10 тыс. рублей. Под залог облигаций владельцы смогут привлекать кредиты у банков-агентов при наличии соответствующих программ кредитования.

«В связи с утратой силы с 1 января 2021 года нормой об освобождении физических лиц от налогообложения купонного дохода по государственным ценным бумагам Российской Федерации <…> для выпуска ОФЗ-н № 53008RMFS предусмотрена дополнительная премия к доходности, обеспечивающая компенсацию выпадающих доходов физического лица в связи с уплатой им налога на купонный доход. Иными словами, ставки купонного дохода и цены ОФЗ-н данного выпуска будут обеспечивать сохранение доходности облигаций на прежнем уровне, как если бы режим налогообложения для данных финансовых инструментов не изменился», — отмечают в Минфине.

Банки-агенты выполняют функции налоговых агентов и удерживают налог на купонный доход в момент выплаты купона, следует из релиза.

Объем нового выпуска ОФЗ-н № 53008RMFS составляет 15 млрд рублей (15 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей за бумагу).



Дата окончания размещения облигаций ­— 4 февраля 2022 года, дата погашения — 14 августа 2024-го.

Даты выплаты купонного дохода — 16 февраля, 17 августа 2022 года, 15 февраля, 16 августа 2023 года, 14 февраля, 14 августа 2024 года. Ставка первого купона составит 5% годовых (купонный доход — 27,12 рубля), второго — 6% (29,92 рубля), третьего — 7% (34,9 рубля), четвертого — 8% (39,89 рубля), пятого — 8,5% (42,38 рубля), шестого — 8,87% годовых (44,23 рубля).

Максимальное количество облигаций, которым может владеть одно физическое лицо, — 15 тыс. штук. Уточняется, что облигации могут быть переданы в порядке наследования и на эти случаи не распространяются ограничения по максимальному количеству.



Для приобретения облигаций потенциальным владельцам следует обратиться к одному из банков-агентов, заключить с ним брокерский и депозитарный договоры (в случае их отсутствия) и дать поручение на приобретение облигаций. Приобретение облигаций на индивидуальный инвестиционный счет не допускается.



Физические лица вправе предъявить облигации к выкупу эмитентом через агента в любой день до даты погашения облигаций. При этом в финансовом ведомстве предупреждают, что в связи с новым режимом налогообложения при предъявлении физическим лицом ОФЗ-н к выкупу до истечения 12 месяцев со дня приобретения возможна ситуация, при которой совокупная сумма средств, полученных в результате выкупа с учетом купонных выплат в течение периода владения ОФЗ-н, окажется меньше суммы средств, затраченных на приобретение облигаций, на сумму налога, удержанного с полученного купонного дохода.

Ася ШАЛИМОВА