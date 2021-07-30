Группа ВТБ за первое полугодие 2021 года, согласно отчету по МСФО, заработала 170,6 млрд рублей. Промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за II квартал и первое полугодие 2021 года сегодня опубликовал банк ВТБ.

Чистая прибыль группы ВТБ в первом полугодии по сравнению с аналогичным показателем первого полугодия 2020 года увеличилась на 307,2% и составила 170,6 млрд рублей, что соответствует возврату на капитал в размере 18,5% по сравнению с 4,9% за аналогичный период прошлого года. Как указано в сообщении банка, объем полученной чистой прибыли является рекордным для группы. «Успешные результаты первого полугодия позволяют нам повысить годовой ориентир по чистой прибыли до 295 миллиардов рублей», – заявил финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов, чей комментарий распространила пресс-служба кредитной организации. За II квартал текущего года чистая прибыль составила 85,5 млрд рублей.

Чистые процентные доходы в первом полугодии достигли 306 млрд рублей, это на 21,4% больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года. Во II квартале группа получила 160,4 млрд рублей чистых процентных доходов ­– на 21,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Чистая процентная маржа составила 3,8% за первое полугодие 2021-го и 3,9% за II квартал 2021-го по сравнению с 3,7% и 3,9% за аналогичные периоды прошлого года. «Расширение чистой процентной маржи было обусловлено дальнейшей оптимизацией структуры фондирования и увеличением доли более рентабельных кредитов физическим лицам в совокупном кредитном портфеле», ­– прокомментировали в банке.

Чистые комиссионные доходы в первом полугодии 2021 года выросли до 84,1 млрд рублей – рост к первому полугодию 2020-го составил 38,3%. Во II квартале 2021 года получено 45,5 млрд рублей чистых комиссионных доходов, что на 60,2% больше, чем в апреле – июне 2020-го. «Сильную динамику чистых комиссионных доходов определяет развитие трансакционного бизнеса группы и стабильно увеличивающийся объем комиссий за распространение страховых продуктов и комиссий брокерского бизнеса», – говорится в сообщении пресс-службы.

Объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов на 30 июня 2021 года составил 13,8 трлн рублей, увеличившись на 4,7% с начала года. За этот период объем кредитов физическим лицам вырос на 10,8% – до 4,3 трлн рублей. Этот рост, как указано в сообщении пресс-службы, произошел «на фоне восстановления спроса на потребительское кредитование и продолжающегося роста ипотечного портфеля благодаря активному участию группы в госпрограмме поддержки ипотеки». За шесть месяцев – к 31 декабря 2020 года – доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы выросла с 29% до 31%.

Объем кредитов юридическим лицам за шесть месяцев увеличился с начала 2021 года на 2,2% – до 9,5 трлн рублей.

Объем средств клиентов ВТБ с начала 2021 года вырос на 11,9% – до 14,4 трлн рублей. Рост объема средств клиентов, которые являются юридическими лицами, по итогам первого полугодия 2021 года составил 19,1%, а рост остатков на текущих счетах — 23%. Объем средств физических лиц увеличился на 3,1%, составив 5,9 трлн рублей.

Стоимость риска группы по итогам первого полугодия 2021 года составила 0,8%, а по итогам II квартала – 1%, сократившись на 90 базисных пунктов к аналогичным периодам прошлого года. Расходы на создание резервов составили 54,3 млрд рублей за первое полугодие и 31,7 млрд рублей за II квартал 2021 года, что ниже показателей аналогичных прошлогодних периодов на 52,3% и 53,9% соответственно.

Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле сократилась за полугодие на 90 б. п. и составила 4,8%.

Данил КЛЯХИН

