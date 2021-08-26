Действие «антиотмывочного» светофора Центробанка предложили распространить на всех участников хозяйственной деятельности, пишут «Известия» . Согласно нынешней версии законопроекта, платформа «Знай своего клиента» предполагает разделение юрлиц и ИП на три группы — «зеленую», «желтую» и «красную» — в соответствии с уровнем риска по «антиотмывочному» закону. Банковское сообщество в целом поддерживает законопроект, но требуется разработать унифицированный перечень критериев разнесения клиентов по разным зонам, говорится в письме АБР в Госдуму.

Как отметил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков, кредитные организации предлагают распространить действие платформы в том числе и на государственные органы и органы местного самоуправления, поскольку они также могут быть вовлечены в совершение подозрительных операций. В текущей версии законопроекта госорганов нет в списке субъектов, которым банк вправе отказать в проведении операции, если у него появляются сомнения. Отдельные недобропорядочные сотрудники этих организаций могут быть причастны к проведению махинаций, поэтому операции со счетов госучреждений также следует маркировать, а кредитные организации — наделить правом отказывать в проведении отдельных трансакций со счетов госорганов при возникновении опасений, пояснил Войлуков.

Также банковское сообщество предупредило, что законопроект создает предпосылки для оперативной трансформации схем вывода средств высокорисковыми клиентами, так как он позволяет проводить по заблокированным счетам ряд операций. Так, нынешняя версия разрешает начислять зарплату сотрудникам фирмы, попавшей в «красную» зону, но средства можно вывести и затем обналичить, отметил Войлуков.

В ЦБ сообщили, что в настоящее время использование платформы «Знай своего клиента» для оценки уровня риска государственных органов и органов местного самоуправления не планируется. В «Открытии», Росбанке, «Зените», Совкомбанке и крымском РНКБ сообщили, что принимали участие в обсуждении законопроекта и подготовке отзыва АБР. Как отметили в «Открытии», целесообразно расширить действие платформы на госорганы и органы местного самоуправления в части возможности оперативного получения от них информации о клиенте. В Росбанке обратили внимание на другое слабое место законопроекта — реализация его положений потребует значительных материальных затрат на автоматизацию. Также текущая редакция не устранила коллизию с положениями гражданского законодательства, которые не дают банкам права удерживать средства клиентов после расторжения договора банковского счета.