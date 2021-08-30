Чистая прибыль МТС Банка за первое полугодие 2021 года составила 3,4 млрд рублей против убытка в 1,1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные промежуточной консолидированной финансовой отчетности на основе международных стандартов финансовой отчетности приводятся в релизе кредитной организации.



Чистый процентный доход за отчетный период достиг 8,7 млрд рублей, увеличившись на 24% по сравнению с первым полугодием 2020 года. Операционный доход до формирования резервов показал рост на 52% и составил 15,1 млрд рублей. Чистый комиссионный доход вырос более чем в два раза год к году и достиг 6,2 млрд рублей.



«Последние три года МТС Банк активно инвестировал в цифровизацию сервисов и улучшение клиентского опыта. Как результат в 2021 мы видим кратный рост продаж, и больше половины из них — в цифровых каналах. Это нашло отражение в росте финансовых показателей: операционный доход к 2020 году вырос на 50%, что позволило «Финтеху» внести весомый вклад в развитие бизнеса группы «МТС», — сообщил председатель правления МТС Банка Илья Филатов.

Активы МТС Банка по итогам первого полугодия 2021 года увеличились на 6,6% до 231 млрд рублей. В банке сообщили, что рост пассивов банка поддержан размещением дебютного выпуска облигаций на 54 млрд рублей. Уточняется, что для поддержки активного развития банка собственный капитал увеличен за счет дополнительной эмиссии во II квартале 2021 года на 4 млрд рублей и на 1 июля 2021 года составил 41,3 млрд.

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос на 50,9% и достиг 190,3 млрд рублей, розничный кредитный портфель вырос на 59,9% до 158,1 млрд. Основными драйверами роста продаж стали потребительское кредитование, доля которого в розничном кредитном портфеле по состоянию на 1 июля 2021 года составила 50,3%, или 79,5 млрд рублей, и POS-кредитование в размере 31,9 млрд с долей в 20,2%. Объем продаж по кредитным картам достиг 31,3 млрд рублей, составив 19,8% от кредитного портфеля.

Количество клиентов МТС Банка увеличилось до 2,6 млн, пользователей мобильного приложения — до 1,4 млн. Продажи кредитных карт и нецелевых кредитов через дистанционные каналы по итогам квартала составили 53%.