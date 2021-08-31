Пользователи «ВТБ Онлайн» смогут воспользоваться аналитикой доходов и расходов по картам и счетам, обменом валюты и услугами голосового ассистента, сообщили в пресс-службе ВТБ, уточнив, что в целом им уже доступно 30% функционала мобильного и 80% — интернет-банка ВТБ.

Отмечается, что финансовая сводка по совершенным трансакциям и переводам доступна клиентам благодаря сервису «Персональный финансовый менеджер». Сервис обмена валют отменяет необходимость визита в офис, чтобы купить или продать валюту. Так, можно оставить заявку на обмен валюты с указанием предполагаемого курса обмена, и операция совершится автоматически, если такой курс будет объявлен. Ранее «ВТБ Онлайн» адаптировал для клиентов с нарушением зрения денежные переводы, оплату услуг ЖКХ и мобильной связи и другие сервисы.

По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, в разработке новых сервисов финорганизации участвуют сотрудники с нарушением зрения, которые понимают, каким образом должен работать новый функционал. «За последнее время мы провели ряд улучшений для клиентов с нарушением зрения, в перспективе планируем адаптировать для них сервис для самозанятых, а также операции с инвестициями. Мы стремимся сделать «ВТБ Онлайн» полностью доступным для людей с нарушением зрения, а до конца 2022 года — для пользователей с нарушениями моторики, слабовидящих и клиентов с дислексией», — отметил он.

Кроме того, ВТБ начал адаптацию банкоматов для слепых и слабовидящих пользователей. Они оснащены специальным программным обеспечением с возможностью речевого вывода информации, что позволяет пользователям самостоятельно выполнять необходимые операции: запросить баланс, снять наличные, внести деньги на банковскую карту.

Функционал доступен не только для карт ВТБ, но и для карт, выпущенных другими банками. Клиент с абсолютным нарушением зрения подключает к банкомату проводные наушники и, используя сервис голосового сопровождения, выбирает необходимые клавиши на клавиатуре. Слабовидящий клиент может настроить комфортную для себя цветовую схему, например, чтобы на белом экране отображался черный шрифт.

В настоящее время адаптировано в общей сложности 7 тыс. устройств самообслуживания ВТБ для слепых и слабовидящих клиентов по всей России. О наличии такого устройства в своем городе клиент может узнать, позвонив в контактный центр банка. В планах — постепенная адаптация всех устройств.