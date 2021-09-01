Московский Индустриальный Банк с 1 сентября улучшает условия привлечения денежных средств во вклады, сообщили в кредитной организации.

Так, максимальная доходность депозита «Классический» составит 6,7% годовых: эта ставка предлагается при сумме от 1,5 млн рублей и сроке 1 098 дней. Общий диапазон ставок по этому вкладу — 4,9—6,7% годовых в зависимости от суммы и срока размещения. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции по данному депозиту не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В соответствии с новыми условиями станет возможным открытие вклада «Классический» на сроки 122, 181, 365 дней (среднесрочное размещение) и 547, 731, 1 098 дней (долгосрочное размещение), указано в релизе МИнБанка.



Также будут доступны новые сроки размещения денежных средств на депозиты стандартной VIP-линейки. Максимальная ставка в рублях — 6,8% (при размещении от 150 млн рублей во вклад «Привилегия» на срок 1 098 дней).