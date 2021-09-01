Чистая прибыль РосДорБанка с января по июль 2021 года составила 133,8 млн рублей, что почти на 14,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (116,9 млн). Такие данные представлены в релизе кредитной организации.

Как уточняют в банке, наибольшее влияние на положительную динамику прибыли по доходам оказали: кредитование юридических лиц, кредитование физических лиц, операции с ценными бумагами и иностранной валютой, операции обратного РЕПО с центральным контрагентом, предоставление в аренду сейфов для хранения документов и ценностей, выдача банковских гарантий, расчетно-кассовое обслуживание.

«Объем привлеченных средств по итогам июля 2021 года составил 18,9 миллиарда рублей, что почти в полтора раза больше показателя прошлого года. Структуру составили средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, — 17,7 млрд рублей (в том числе депозиты в размере 10,5 млрд рублей), а также выпущенные долговые обязательства, которые составили более 1,2 миллиарда рублей», — прокомментировал первый заместитель председателя правления РосДорБанка Алексей Виноградов,.

С начала 2021 года объем кредитного портфеля РосДорБанка вырос на 22% и по итогам июля достиг 16,6 млрд рублей.

По данным на начало августа 2021 года, активы РосДорБанка достигли 26,5 млрд рублей. Прирост составил 30% в сравнении с результатами прошлого года, когда показатель равнялся 20,4 млрд рублей.