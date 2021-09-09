В среднем на образование детей российские семьи тратят 22% бюджета. Такие данные получены в ходе исследования, проведенного в начале нового учебного года компанией «СберСтрахование жизни». Большего всего (1/4 часть бюджета) на обучение тратят москвичи и петербуржцы.

Согласно исследованию, доля расходов на образование детей в Астрахани и Краснодаре составляет почти столько же, сколько и в мегаполисах, — по 23,8% и 23,3% соответственно. В целом по стране затраты на обучение занимают не менее 1/5 части финансовых расходов семей (в Хабаровске — 23,3%, в Ростове-на-Дону — 23,2%, в Омске — 22,6%, в Красноярске — 21,4%). При этом размер своих вложений в образование и развитие детей считают достаточным 27% опрошенных. Большая часть респондентов (55%) хотела бы вкладывать в обучение детей больше, а 18% — планируют вкладывать больше в дальнейшем.

Несмотря на значительные вложения в обучение, большая часть родителей не считает, что инвестиции в образование и развитие детей должны окупиться. Так, 37% участников опроса заявили, что вложения в образование и развитие детей не должны окупаться, это вопрос не денег, а человеческого развития, а 32% родителей ожидают возврата инвестиций в виде морального удовлетворения от успехов детей. Уверенных в том, что эти вложения вообще не окупятся, — 16% россиян, а 14% надеются на окупаемость в виде помощи от детей в старости.

В целом россияне предпочли бы исключительно бесплатное образование (средняя цифра по стране — 74%). В большей степени подобного мнения придерживаются люди старшего поколения (81% респондентов в возрасте от 50 лет и старше, 76% — участники опроса в возрасте от 30 до 50 лет). Среди молодого поколения (18—30 лет) за бесплатное образование высказались 62%.

В регионах больше всего приверженцев бесплатного образования на Дальнем Востоке и в Сибири: во Владивостоке (85%), Барнауле (83%), Хабаровске (83%), Кемерове (83%), Иркутске (82%), Новокузнецке (82%), Томске (81%). А вот жители мегаполисов готовы платить за обучение: в Москве за бесплатное образование высказались 63% опрошенных, в Санкт-Петербурге — 65%.

Тем не менее почти половина населения (48%) считает необходимым копить на обучение детей. При этом большая часть называют расходы на образование и развитие детей самыми важными и приоритетными — 87%.