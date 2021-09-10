Агентство по страхованию вкладов начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка «Спутник» не позднее 24 сентября 2021 года, а банки-агенты для этого будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 16 сентября. Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Страховой случай в отношении банка наступил в пятницу, 10 сентября, в связи с введением Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов на срок три месяца и назначением временной администрации по управлению банком, функции которой возложены на АСВ.

Напомним, что размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов в банке, но не может превышать максимальный размер (лимит) страхового возмещения. Этот размер установлен федеральным законом для соответствующего вида депозитов (1,4 млн рублей, в ряде случаев — 10 млн). Вклады в иностранной валюте включаются в расчет возмещения по курсу, установленному Банком России на день наступления страхового случая.

На основе данных отчетности банка на 1 августа 2021 года агентство предварительно оценивает размер своей страховой ответственности в 530 млн рублей.