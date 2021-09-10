Банк «Русский Стандарт» первым в России запустил новый функционал в платежном решении SoftPOS, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В банке пояснили, что новый функционал позволит SoftPOS принимать плату за крупные покупки банковской картой бесконтактно с введением ПИН-кода. Система SoftPOS помогает компаниям экономить на покупке и обслуживании POS-терминалов для приема платы за товары и услуги по картам.

«Актуальность подобного решения особенно высока в современных условиях, когда спрос на ежедневную курьерскую доставку товаров активно растет, а именно SoftPOS позволяет обеспечить удобный прием безналичной оплаты курьерами и агентами», — говорится в сообщении.

Приложение «РСБ SoftPOS» с возможностью приема карт всех крупнейших международных платежных систем, национальных карт «Мир» и оплат по QR-коду через СБП может быть установлено на всех современных моделях смартфонов, оснащенных NFC-модулем и работающих на базе операционной системы Android версии 7.0 и выше.