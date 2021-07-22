«Вымпелком» (бренд «Билайн») разработал алгоритм, способный провести анализ количества не оплативших проезд граждан в общественном транспорте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.



«Билайн» разработал алгоритм, который позволяет считать количество пассажиров в общественном транспорте и предлагает варианты оптимизации движения автобусов на маршруте для минимизации больших скоплений людей на остановках. Кроме того, алгоритм способен анализировать, сколько людей оплатили проезд, а сколько — нет. В настоящий момент запущено несколько пилотных проектов в ряде регионов России», — отметили в пресс-службе.

Как подчеркнули в компании, разработанный алгоритм интегрируется с системой видеонаблюдения и валидаторов в салоне автобуса и обрабатывает данные в онлайн-режиме. Это дает возможность быстро принять решение о перераспределении транспорта на маршруте, сэкономить до 20% топлива и замедлить износ и амортизацию транспорта до 10%.

Кроме того, данная система может объединять в один поток видео с трех камер видеонаблюдения, «замазывать» препятствия, чтобы неправильная установка камеры не мешала анализу видеопотока. Нейросеть также способна понять, где находится человек, а где атрибут салона автобуса.

«Оптимизация движения общественного транспорта — это крайне важная задача, в которой мы видим большой потенциал и будем расширять функционал нашего решения для наиболее эффективной работы транспортных, пассажирских и логистических компаний», — отметил исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайн» Джордж Хелд.