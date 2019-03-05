В рамках развития экосистемы банка и создания комплексных инновационных решений в жилых комплексах Сбербанк и компания MR Group намерены реализовать программу «Smart ЖК» на базе технологических решений компаний экосистемы Сбербанка и концепцию «Умный дом» в 2019 году.

Также в соглашении оговаривается реализация совместных проектов по научно-исследовательской деятельности, поиску и привлечению на международных и внутренних рынках инновационных технологий, направленных на повышение показателей эффективности работы компаний, говорится в пресс-релизе Сбербанка.

При этом планируется создание совместных акселерационных и обучающих программ в сфере инновационного развития и высоких технологий.