При возможности жить в любой стране мира 41% россиян остался бы в РФ, показал опрос сервиса SuperJob, в котором приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Как отмечается в исследовании, уровень патриотизма заметно вырос с 2010 года, когда Россию выбирали лишь 23% граждан.



США выбрали бы сегодня для жизни 7%, по 4% — Канаду, Италию и Швейцарию, 3% — Германию, по 2% — Испанию, Австралию и Швецию. По 1% респондентов отдали голоса за Францию, Турцию, Южную Корею, Новую Зеландию, Норвегию, Грецию, Чехию, Финляндию, Исландию, Таиланд, Великобританию, ОАЭ, Кипр и Китай. 6% опрошенных выбрали бы другие страны — Японию, Бразилию, Монако, Австрию, Черногорию и проч.

Женщины более патриотичны, чем мужчины: из них остались бы в России 45% и 39% соответственно. На втором месте и у мужчин, и у женщин — США (9% и 6%). Столь же часто представительницы слабого пола мечтают о жизни в Италии (также 6%).

И среди представителей наиболее популярных профессиональных групп Россию в качестве страны проживания выбирает большинство. На втором месте — чаще всего США: жить в Америке хотели программисты, HR-менеджеры, врачи и медсестры, инженеры и рабочие, администраторы, кладовщики, продавцы, экономисты, учителя. Бухгалтеры выбирают Германию, менеджеры по продажам, специалисты по работе с клиентами и секретари — Италию, системные администраторы — Канаду.