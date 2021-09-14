🔹 Доля убыточного бизнеса упала до минимума за 18 лет. Доля российских крупных и средних предприятий, работающих в убыток, снизилась по итогам первого полугодия 2021-го на 6,5 п. п. до 28,8% Это рекордно низкий показатель с 2004 года. Наименьшая доля убыточных компаний была зафиксирована в оптовой и розничной торговле, сельском хозяйстве, образовании и обрабатывающих производствах.

🔹 ЦБ: финансовые потери граждан из-за мошенников превышают доходы банков. Ущерб от операций без согласия клиента вырос за 2,5 года в 1,3 раза и составил 3 млрд рублей за II квартал, а переводы через онлайн-банк — на 47,6% до 244 трлн рублей.

🔹 Титов предложил решить нехватку кадров из-за оттока мигрантов привлечением пенсионеров. Но необходимо индексировать их пенсии, считает бизнес-омбудсмен. По его словам, пенсионеры могут быть привлечены в ресторанный бизнес, но «сейчас они не идут туда, потому что не могут показать свои трудовые заработки: им выгоднее получать индексированную пенсию».



🔹 Банки.ру определил лидеров по объему выданной ипотеки в первом полугодии 2021 года. ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» вошли в первую тройку топ-15 российских банков по объему выданных ипотечных кредитов. Как отмечают аналитики, повышение большинством банков ставок по базовым программам на фоне роста ключевой ставки привело к тому, что темпы роста ипотеки в РФ в первой половине 2021 года замедлились.

🔹 Россияне назвали самые опасные профессии. Самая опасная профессия, по мнению опрошенных, — пожарный, на втором месте по степени опасности — саперы. Также в пятерку вошли спасатели, военные и космонавты. Большинство опрошенных уверены, что представители опасных профессий должны получать доплаты «за опасность».

