ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» вошли в первую тройку топ-15 российских банков по объему выданных ипотечных кредитов. Такие данные приведены в «Рейтинге российских ипотечных банков по итогам первого полугодия 2021 года», составленном Банки.ру.

Как отмечают аналитики, повышение большинством банков ставок по базовым программам на фоне роста ключевой ставки привели к тому, что темпы роста ипотеки в РФ в первой половине 2021 года замедлились. За этот период совокупный ипотечный портфель банков, вошедших в рейтинг, вырос на 13% (во второй половине 2020 года прирост составлял 23%), а за год — на 38%.

По объему портфеля первое место в рейтинге занимает банк ВТБ с портфелем в 2,2 трлн рублей. На второй позиции находится Газпромбанк — 396,2 млрд рублей. Третьим стал Россельхозбанк с портфелем в 384,3 млрд рублей.

Наибольшая доля ипотеки в розничном кредитном портфеле продолжает сохраняться у банка ДОМ.РФ, Абсолют Банка, банка «Кубань Кредит» и Челябинвестбанка.

Наименьшая доля просрочки в ипотечном портфеле по результатам первой половины 2021 года наблюдается у Кредит Урал Банка (0,04%). На второй позиции по этому показателю находится банк «Санкт-Петербург» (0,1%), а замыкает тройку УБРР с долей просрочки в портфеле 0,12%. Наибольшее же значение просрочки на 1 июля 2021 года зафиксировано у банка «ФК Открытие» (6,46%).

В 2020 году банки, вошедшие в рейтинг, совокупно выдали 384 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,2 трлн рублей. В целом же по банковской системе, согласно данным Банка России, было выдано 936 тыс. ипотечных кредитов на сумму 2,7 трлн рублей. По объему выдач лидерами рейтинга стали банк ВТБ, Альфа-Банк и банк «ФК Открытие». При этом больше всех ипотечных кредитов выдали ВТБ, Альфа-Банк и Россельхозбанк.

Как отмечают составители рейтинга, основной целью ипотечного кредитования остается приобретение квартиры. Вторым по популярности является рефинансирование, доля которого по сравнению с результатом 2020 года в совокупной выдаче участников рейтинга снизилась. Преимущественная часть всех займов по-прежнему выдается с первым взносом в размере от 20% до 50% на срок более 15 лет при условии подтверждения заемщиками своих доходов.

В исследовании Банки.ру рассмотрены ипотечные портфели банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по видам недвижимости, целям и регионам кредитования. Кроме того, приведены данные по первоначальным взносам, срокам и средним процентным ставкам по ипотечным кредитам. Ознакомиться с полной версией рейтинга можно в разделе «Исследования».