Банк России решил сравнить динамику роста украденных мошенниками денег у клиентов банков с темпами роста переводов, пишут «Ведомости» со ссылкой на слайд презентации ЦБ для внутренних целей, уточняя, что ущерб от операций без согласия клиента вырос за два с половиной года в 1,3 раза и составил 3 млрд рублей за II квартал, а переводы через онлайн-банк — на 47,6% до 244 трлн рублей.

«По результатам регулярного мониторинга финансового ущерба от действий злоумышленников наглядно видно, что темпы роста ущерба опережают темпы роста бизнеса», — говорится на слайде ЦБ; несмотря на то что размер ущерба измеряется в миллиардах, а переводов — в триллионах, сравнивать динамику можно, потому что это показывает темпы прироста, считает аналитик Fitch Антон Лопатин.

По его словам, более понятный для восприятия результат можно получить, разделив размер ущерба на объем переводов за сопоставимый период; таким образом получается, что суммарный размер ущерба растет относительно переводов, добавил Лопатин.

Данные ЦБ собирал на основе трех форм отчетности банков: несанкционированные переводы денежных средств (форма 0403203), операции с использованием платежных карт (0409250) и сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через банк (0409251); первую отчетность Центробанк публикует на своем сайте (данные из нее сходятся с информацией со слайда регулятора), вторая и третья формы не раскрываются.

Банк России анализирует отчетность и формирует комплекс мер по снижению выявляемых рисков, сообщил представитель ЦБ, отметив, что принимаемые меры носят долгосрочный характер, потому что нужно менять законодательство или бизнес-процессы банков: функционал автоматизированных систем, условий по продуктовой линейке; также Банк России по вопросам хищения денег мошенниками взаимодействует с властями и правоохранительными органами, из-за чего эффект от комплекса применяемых мер появляется не сразу, объяснил он, не уточнив, когда можно ожидать эффекта от мер и каких именно.