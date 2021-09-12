Телефонные мошенники чаще всего похищают деньги с банковских карт и счетов россиян, убедив их от лица сотрудников банка оформить онлайн-заявку на кредит или перевести накопления на поддельный счет из-за вероятности списания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Из наиболее распространенных видов IT-хищений, характерных для РФ, можно выделить совершенные под видом сотрудника банка путем оформления от имени клиента (жертвы) онлайн-заявки на получение кредита с использованием полученных реквизитов банковских карт, паролей из CMC-сообщений с последующим выводом поступивших на счет потерпевшего денежных средств на подконтрольные счета злоумышленников», — сказал собеседник агентства.

По его словам, другой популярный у мошенников способ — похищение денег под видом сотрудников правоохранительных органов и работников банковской сферы. «Преступники похищают денежные средства путем убеждения потерпевшего в компрометации его банковских счетов и необходимости перевода имеющихся на них денежных средств на так называемые резервные счета, подконтрольные злоумышленникам», — добавили в пресс-центре.

Кроме того, они совершают IT-хищения, направляя в банки распоряжения о перечислении денег на счета, подконтрольные преступникам. Характерной особенностью является тот факт, что клиент не имеет желания осуществлять денежный перевод, но преступники создают и направляют банкам платежное распоряжение с попустительства клиента, введенного в заблуждение.

Согласно материалам статистики МВД России, за семь месяцев 2021 года зарегистрировано почти 320 тыс. IT-преступлений, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом почти 127 тыс. преступлений совершены с использованием средств мобильной связи, 104 тыс. — с применением расчетных карт, 922 — с осуществлением фиктивных платежей, что на 9,2%, 2,3% и 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.