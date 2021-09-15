На фоне пандемии в первые шесть месяцев 2021 года резко вырос спрос на договоры от предпринимательских и финансовых рисков по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, пишут «Известия» . Число купленных полисов увеличилось на 170% и 67% соответственно, превысив 29 тыс. и 10,7 млн штук, видно из статистики ЦБ.

При этом объем страховых сборов по ним повысился меньше — на 16% и 56%, достигнув 10,4 млрд и 17 млрд рублей. Этот рост приходится на премии, выплаченные крупным и средним бизнесом на случай убытков из-за перерыва в производстве или коммерческой деятельности, а также по кредитным и торговым рискам, считает председатель совета Ассоциации профессиональных страховых брокеров Катерина Якунина. По ее мнению, на увеличение числа заключенных договоров повлияли коробочные продукты для МСП.

По данным Банка России, число выплат клиентам в январе – июне 2021 года по полисам от финансовых рисков увеличилось в 4,1 раза, до 266 тыс., а по договорам от предпринимательских рисков — в 3,2 раза, до 1,5 тыс. Однако размер страховых случаев по сравнению с первым полугодием 2020 года даже снизился: показатели упали на 45% и 60%, до 1,2 млрд рублей и 820 млн рублей соответственно.

ЦБ намерен повысить клиентскую ценность страховых полисов Регулятор проанализировал иностранную статистику и нашел, что в других странах страховщики платят клиентам больше.

Игроки рынка подтвердили эти тенденции. Так, например, в «СберСтраховании» объем сборов по финансовым и предпринимательским рискам в первом полугодии 2021 года вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 600 млн рублей. Отдельно в сегменте юрлиц показатель увеличился в 1,4 раза, до 214 млн рублей, а для физлиц — в 3,5 раза, до 386 млн рублей. Причем число заключенных договоров с физлицами повысилось в 63 раза, рассказал руководитель центра стратегического анализа «СберСтрахования» Владислав Чезганов. По его мнению, такая популярность связана с негативным опытом пандемии 2020 года, когда многим предприятиям пришлось приостановить работу. Поэтому у бизнеса, в том числе у МСП, вырос спрос на защиту от подобных рисков. Кроме того, из-за перевода сотрудников на «удаленку» увеличился интерес к киберстрахованию. По итогам сегмент хеджирования этих рисков может увеличиться до 50%, считает Чезганов.

Другие причины повышения популярности таких покрытий — поиск бизнесом альтернативных способов нивелировать риски и расширение продуктовой линейки страховщиков, считает директор департамента страхования финансовых рисков и ответственности АО «АльфаСтрахование» Денис Зенка. Тенденция также может быть связана с восстановлением рынка после кризиса 2020 года, сообщил директор департамента корпоративного страхования «Югории» Сергей Шестернин. Он отметил: спрос на покрытие финансовых и предпринимательских рисков со стороны ИП и небольших компаний всегда был высок, однако не все игроки соглашаются работать в этом сегменте из-за вероятной частоты страховых случаев.