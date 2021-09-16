РосДорБанк в преддверии своего 30-летия запустил ребрендинг, представив новый логотип и фирменный стиль.

В сообщении банка подчеркивается, что он был создан для решения узкоспециализированных задач дорожной отрасли, но «за прошедшие десятилетия трансформировался в многопрофильный корпоративный банк, работающий с реальным сектором экономики и участвующий в реализации ряда национальных проектов».

«2021 год во многом знаковый для нашего банка. В начале года мы приняли новую стратегию развития, в которой запланировано значительное расширение наших услуг и направлений деятельности, а также выход на международный рынок. У нас большие планы, которые мы уже начали воплощать в жизнь. Ребрендинг — это один из этапов качественной трансформации РосДорБанка. Мы уверены, что визуальное обновление позволит нам укрепить платформу бренда и станет красивым визуальным воплощением наших бизнес-задач», — комментирует председатель правления РосДорБанка Глеб Гурин.

В кредитной организации поясняют, что «новый логотип демонстрирует преемственность и уважение к традициям банка, в то же время подчеркивает непрерывное развитие и движение вперед».

«Позиционирование РосДорБанка как банка-эксперта и надежного навигатора в сфере финансов, описанное в стратегии-2025, отображено в каждом элементе знака: квадрат — уверенность и надежность; синий цвет — преемственность и высокий статус; линия по центру — график, демонстрирующий рост всех финансовых показателей; стрелка — вектор намеченного направления и непрерывное движение вперед к успеху, по маршруту, проложенному профессионалами. Шрифт буквенной части логотипа стал более современным, но таким же простым и комфортным для восприятия», — подчеркивается в сообщении.



Как уточняется, за реализацию ребрендинга отвечает консалтинговое агентство стратегических коммуникаций BestBrains Consultancy. «На протяжении года над проектом работала интегрированная команда стратегов, креаторов, дизайнеров, маркетологов, а также психологов и аналитиков», — отметили там.