Банк ДОМ.РФ и Ростуризм заключили соглашение о присоединении кредитной организации к программе льготного финансирования строительства туристической инфраструктуры, сообщает пресс-служба кредитной организации. Ростуризм выступает оператором программы, а Банк ДОМ.РФ прошел отбор и был включен в перечень уполномоченных банков для участия в ней.

В рамках программы Банк ДОМ.РФ сможет предоставлять проектное финансирование по льготной ставке в размере 3—5% девелоперам для строительства гостиниц категории не менее трех звезд, площадью не менее 5 тыс. кв. м или номерным фондом от 120 номеров, а также многофункциональных комплексов (МФК), которые могут включать развлекательную, спортивно-оздоровительную, горнолыжную инфраструктуру и конгресс-центры. Номерной фонд в таких МФК должен занимать не менее 10% площадей.

«Запуск программы Ростуризма позволит обеспечить приток длинных денег в отрасль, поможет ей совершить качественный рывок, повысив привлекательность путешествий по нашей стране как для ее жителей, так и для гостей из-за рубежа. В Банке ДОМ.РФ накоплена большая экспертиза по оценке рисков и структурирования кредитных сделок финансирования проектов жилищного строительства и инфраструктуры, которая может быть успешно применена и для туристических объектов», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

Условия кредитования будут определяться индивидуально исходя из финансовой устойчивости конкретных проектов. При этом льготная процентная ставка в размере 3—5% будет обеспечиваться за счет субсидии из федерального бюджета.