ВТБ предложил клиентам комплексный продукт, включающий страховку от мошенничества и юридический сервис. В случае сомнительного списания средств с карты юристы окажут застрахованному помощь с документами для страховой компании или с оформлением возврата денег, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Новый продукт предусматривает страхование карт и счетов клиентов от мошеннических списаний и распространяется в том числе на счета и карты, открытые в других российских банках. Страховка покрывает основные типы мошеннических списаний, включая хищение денег с помощью методов социальной инженерии – когда злоумышленники обманом получили от клиента данные его карты или пароль от личного кабинета по телефону, в СМС или через мессенджеры.

Помимо страховки, комплексное предложение включает полноценную поддержку клиента в случае наступления страхового случая или оформления возврата средств при спорных трансакциях (сервис «чарджбэк»). Партнеры по проекту помогут клиенту оформить заявление в банк, в котором проведена трансакция, при необходимости оспорить сомнительное списание – например, если при онлайн-покупке оплаченный товар не был отправлен продавцом или потерялся при доставке. Кроме того, при страховом событии юристы окажут помощь с пакетом документов, который необходимо подать в страховую компанию.

«В сентябре мы зафиксировали рост активности телефонных мошенников в полтора раза по сравнению с началом года и на 70% – к прошлому сентябрю. Поэтому страхование карт и счетов от нелегальных списаний становится все более актуальным», – отметил начальник управления «Страхование» ВТБ Дмитрий Пугашкин.

Подключиться к программе можно в интернет-банке «ВТБ Онлайн», до конца октября возможность оформить продукт появится в мобильном банке и во всех отделениях ВТБ. Пролонгация полиса осуществляется в формате подписки. Программа реализуется в партнерстве со страховой компанией «СОГАЗ», предоставляющей услугу страхования, и компанией Cosmovisa, оказывающей юридическую поддержку.

Сейчас клиенты ВТБ могут оформить комплексный продукт в одном из двух тарифов: «Оптимальный» (страховая сумма до 300 тыс. рублей) и «Максимальный» (до 600 тыс. рублей). Страховая программа покрывает утрату ПИН-кода, копирование данных карты и кражу полученных в банкомате наличных, случаи фишинга и скимминга, а также хищения средств мошенниками через интернет-банк, в том числе с помощью вредоносного ПО. Кроме того, полис защищает средства клиента при их хищении с помощью поддельных документов.