Зарплатные ожидания молодых специалистов зависят от сферы деятельности и имеющегося опыта работы, говорится в исследовании «Работы.ру» и Московского банка СберБанка. Так, 8% респондентов отметили, что у них еще нет трудового стажа. Среди них наибольшие зарплатные ожидания у тех, кто ищет работу в сферах продаж (64 тыс. рублей в месяц), IT и телекома (61 тыс. рублей), транспорта и логистики (60 тыс. рублей).

У соискателей с опытом работы до года (4%) наибольшие зарплатные ожидания в отраслях продаж (82 тыс. рублей), транспорта и логистики (78 тыс. рублей) и IT (73 тыс. рублей). У тех, у кого опыт работы от года до трех лет (6%), запросы по зарплате в сфере транспорта и логистики составляют 105 тыс. рублей, IT и телекома — 97 тыс. рублей, продаж — 96 тыс. рублей. Специалисты с опытом работы более трех лет (82%) больше всего хотели бы получать в сферах строительства (136 тыс. рублей), IT (134 тыс. рублей) и продаж (123 тыс. рублей).

Считают поиск подходящих вакансий самым сложным в выборе новой работы 63% опрошенных жителей РФ, 25% труднее всего дается ожидание ответа от потенциального работодателя, у 18% участников опроса вызывает сложности собеседование, подготовка резюме — у 11%. Тестовое задание непросто выполнить 7% опрошенных, у 6% дискомфорт вызывает подготовка сопроводительного письма.

Названы регионы с наибольшим ожидаемым ростом зарплат По итогам 2021 года сильнее всего номинальная зарплата граждан увеличится в Москве, Тамбовской области, Санкт-Петербурге, а также в Калмыкии и Забайкальском крае — темпы ее прироста в этих регионах превысят 9%, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

При поиске вакансий молодые соискатели чаще всего обращают внимание на стабильный и прозрачный доход (66%), 36% отметили, что для них важен дружный коллектив, 34% ищут компанию с хорошей репутацией. В первую очередь смотрят на возможности карьерного роста 33% респондентов, столько же (33%) специалистов хотят найти подходящую должность в компании с соцпакетом, для 31% важен баланс между работой и личной жизнью, а также время на хобби.

По 28% обращают внимание на возможность обучения и переквалификации на новую должность и на гибкий график работы, 21% уверен, что о хорошем работодателе говорят положительные отзывы сотрудников. Для 15% основной показатель идеального места работы — это высокий уровень корпоративной культуры, 5% ответили, что выберут компанию, где есть возможность реализовать социальный проект. Половина опрошенных (51%) при выборе работодателя ориентируются на положительные отзывы сотрудников, для 41% респондентов важна открытая информация о потенциальном работодателе, а для 36% — перспективность компании. Четверть участников опроса (25%) смотрят на корпоративную социальную ответственность, а 24% — на позитивный имидж компании, 11% — на уровень амбициозности запускаемых проектов, для 9% важно участие компании в рейтингах.