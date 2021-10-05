Зарплатные ожидания молодых специалистов зависят от сферы деятельности и имеющегося опыта работы, говорится в исследовании «Работы.ру» и Московского банка СберБанка. Так, 8% респондентов отметили, что у них еще нет трудового стажа. Среди них наибольшие зарплатные ожидания у тех, кто ищет работу в сферах продаж (64 тыс. рублей в месяц), IT и телекома (61 тыс. рублей), транспорта и логистики (60 тыс. рублей).
У соискателей с опытом работы до года (4%) наибольшие зарплатные ожидания в отраслях продаж (82 тыс. рублей), транспорта и логистики (78 тыс. рублей) и IT (73 тыс. рублей). У тех, у кого опыт работы от года до трех лет (6%), запросы по зарплате в сфере транспорта и логистики составляют 105 тыс. рублей, IT и телекома — 97 тыс. рублей, продаж — 96 тыс. рублей. Специалисты с опытом работы более трех лет (82%) больше всего хотели бы получать в сферах строительства (136 тыс. рублей), IT (134 тыс. рублей) и продаж (123 тыс. рублей).
Считают поиск подходящих вакансий самым сложным в выборе новой работы 63% опрошенных жителей РФ, 25% труднее всего дается ожидание ответа от потенциального работодателя, у 18% участников опроса вызывает сложности собеседование, подготовка резюме — у 11%. Тестовое задание непросто выполнить 7% опрошенных, у 6% дискомфорт вызывает подготовка сопроводительного письма.
По итогам 2021 года сильнее всего номинальная зарплата граждан увеличится в Москве, Тамбовской области, Санкт-Петербурге, а также в Калмыкии и Забайкальском крае — темпы ее прироста в этих регионах превысят 9%, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
При поиске вакансий молодые соискатели чаще всего обращают внимание на стабильный и прозрачный доход (66%), 36% отметили, что для них важен дружный коллектив, 34% ищут компанию с хорошей репутацией. В первую очередь смотрят на возможности карьерного роста 33% респондентов, столько же (33%) специалистов хотят найти подходящую должность в компании с соцпакетом, для 31% важен баланс между работой и личной жизнью, а также время на хобби.
По 28% обращают внимание на возможность обучения и переквалификации на новую должность и на гибкий график работы, 21% уверен, что о хорошем работодателе говорят положительные отзывы сотрудников. Для 15% основной показатель идеального места работы — это высокий уровень корпоративной культуры, 5% ответили, что выберут компанию, где есть возможность реализовать социальный проект. Половина опрошенных (51%) при выборе работодателя ориентируются на положительные отзывы сотрудников, для 41% респондентов важна открытая информация о потенциальном работодателе, а для 36% — перспективность компании. Четверть участников опроса (25%) смотрят на корпоративную социальную ответственность, а 24% — на позитивный имидж компании, 11% — на уровень амбициозности запускаемых проектов, для 9% важно участие компании в рейтингах.
За последние десять лет номинальные зарплаты росли во всех отраслях российской экономики, однако повышались они разными темпами, пишут «Известия» со ссылкой на расчеты экспертов Университета им. Г. В. Плеханова. Так, больше всего — на 283,6% — увеличился заработок в секторах, которые связаны с производством еды (сельское, рыбное, лесное хозяйства).