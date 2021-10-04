По итогам 2021 года сильнее всего номинальная зарплата граждан увеличится в Москве, Тамбовской области, Санкт-Петербурге, а также в Калмыкии и Забайкальском крае — темпы ее прироста в этих регионах превысят 9%, пишут «Известия» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

По данным прогноза Минэкономразвития, в 2020 году номинальная заработная плата увеличивалась во всех субъектах России, и в 2021 году эта тенденция сохранится. Наиболее высокие темпы роста ожидаются в Москве и Тамбовской области — они достигнут 9,8%. При этом, по данным Росстата, в январе 2021 года средняя зарплата в этих регионах составляла 93 тыс. рублей и 29 тыс. рублей соответственно. В лидерах по темпам роста оказался и Санкт-Петербург — заработки местных жителей там увеличатся на 9,5% относительно январских 66 тыс. рублей, а также Калмыкия и Забайкальский край (плюс 9,1% от 30,5 тыс. рублей и 45,3 тыс. рублей соответственно). Замыкает список регионов с наибольшим увеличением номинальных зарплат Дагестан: там они вырастут на 9% относительно 28 тыс. рублей.

Худшую динамику заработки граждан покажут в Коми, говорится в прогнозе: прирост окажется ниже инфляции и составит 4%. Вместе с тем в абсолютных величинах наиболее высокие показатели номинальной заработной платы (свыше 90 тыс. рублей в месяц) ожидаются в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, Москве, Магаданской и Сахалинской областях, а также Камчатском крае. Наименьшие (ниже 32 тыс. рублей в месяц) — в Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ивановской области. Причем разница между максимальным (Чукотский автономный округ — 130 тыс. рублей) и минимальным значением (Ивановская область — 31 тыс. рублей) составит 4,2 раза, констатировали в министерстве.

Представлены в прогнозе и ожидания с более далеким горизонтом. К 2024 году номинальная зарплата продолжит расти во всех регионах, причем наиболее высокие темпы прогнозируются в Алтайском крае (плюс 7,6% по консервативному варианту и плюс 8% — по базовому), Воронежской области (плюс 7,7% и плюс 8% соответственно) и Ярославской области (на плюс 6,4% и на плюс 8,5%). В топ регионов с лучшими результатами попали также Башкортостан (плюс 4,8% и плюс 9%), Новосибирская область (плюс 7% и плюс 9%), Дагестан (плюс 7,9% и плюс 9,6%) и, наконец, Калмыкия (плюс 9,7% и плюс 9,8%).

При этом регионы — лидеры по абсолютным значениям номинальной заработной платы в прогнозный период, а также разница между максимальными и минимальными ее значениями сохранятся, следует из документа. В среднем по России в 2021 году прирост номинальной зарплаты составит 9,3%, что соответствует 56 тыс. рублей.

По словам старшего аналитика группы региональных рейтингов АКРА Ильи Цыпкина, на фоне данных о приросте потребительских цен выше 7% увеличение номинальных заработных плат в 9—10% уже не выглядит таким внушительным. «Основной рост зарплат может прийтись на отрасли, которые показали бурный рост в нынешнем году. К ним относятся IT, торговля, где наряду с инфляционным приростом цен прослеживается оживление после снятия ряда коронавирусных ограничений, а также бюджетный сектор, где рост зарплат обеспечивается в первую очередь поддержкой государства», — заявил эксперт.