Райффайзенбанк начинает выдавать ипотеку по сниженной ставке от застройщиков. Первым девелопером, который подключился к программе, стала «Группа ЛСР». Минимальная ипотечная ставка составляет 2,99% на первые два года, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Предложение несовместимо с другими льготными ипотечными программами и распространяется только на Москву. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры», — предупреждают в банке.

Максимальный срок займа — 30 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.