«Тинькофф» и «Циан» запустили «Циан.Сделку» — первый в России сервис для дистанционных электронных сделок с недвижимостью на вторичном рынке, сообщила пресс-служба кредитной организации.



«Циан.Сделка» позволяет проводить сделки с недвижимостью в удобное время и в любом месте, не посещая отделения банков и МФЦ. Представитель «Тинькофф» приедет на встречу ко всем участникам сделки, удостоверит их личности и подпишет заявление на выпуск электронной подписи», — говорится в релизе.

Сервис доступен для сделок, где хотя бы одну из заинтересованных сторон представляет риелтор с личным кабинетом профессионала на сайте «Циан». «Циан.Сделка» подходит для продаж квартир на вторичном рынке, жилых домов, построек, земельных участков, гаражей и машино-мест.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо заполнить заявку на проведение сделки онлайн. После этого с клиентом свяжется персональный менеджер, который возьмет на себя задачи по проведению сделки. После проверки документов персональным менеджером, представитель «Тинькофф» доставит документы для выпуска электронной подписи и поможет с подписанием. Далее персональный менеджер отправит документы в Росреестр, оплатит госпошлину и сообщит о переходе прав собственности.

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Регистрация сделки в Росреестре через сервис «Циан.Сделка» в среднем проходит за три рабочих дня.

Сейчас сервис доступен для сделок с объектами недвижимости в любом городе России. Однако участники сделки на момент ее проведения должны находиться в Москве, Санкт-Петербурге или Уфе. В ближайшее время «Циан.Сделка» будет запущена и в других городах РФ.



До конца 2021 года действуют специальные цены: электронная регистрация сделки — 100 рублей вместо 3 тыс.