РГС Банк запустил продажи новой программы «Надежная защита» от страховой компании «Д2 Страхование». Как уточняет пресс-служба кредитной организации, программа особенно актуальна в период пандемии и обеспечивает финансовую поддержку два в одном: на случай выявления коронавирусной инфекции и различных осложнений после вакцинации.

Стоимость комплексной защиты составит 3 950 рублей, а максимальная страховая выплата — 300 тыс. рублей. При этом страховой продукт дает возможность получить выплату в размере 15 тыс. рублей уже при диагностировании COVID-19, то есть воспользоваться полисом позволяет сам факт выявления инфекции.

В случае госпитализации также предусмотрена поддержка в размере 1 000 рублей в день. Выплата будет производиться в течение двух недель стационарного лечения как при заболевании коронавирусом, так и при поствакциональных осложнениях (анафилактический шок, отек Квинке и другие). Срок действия полиса — один год. Оформить его могут клиенты в возрасте от 18 до 64 лет.

«Отправка полного пакета документов в страховую осуществляется по e-mail, не нужно никуда ходить в период восстановления после болезни. Получение страхового возмещения также происходит онлайн на карту клиента», — прокомментировал акционер и председатель совета директоров АО «Д2 Страхование» Юрий Вавилов.

