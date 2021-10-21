ВТБ снизил на 0,21 процентного пункта ставку по рефинансированию кредитов в рамках семейной ипотеки. При условии комплексного страхования ставка по программе теперь составит 4,79%, сообщили в кредитной организации.

Сниженная ставка по рефинансированию доступна при подаче кредитной заявки до конца года. «Новыми условиями могут воспользоваться все клиенты, за исключением проживающих и приобретающих жилье на территории Дальневосточного федерального округа. Для заемщиков в этом регионе минимальная ставка по программе сохраняется на уровне 4,3% годовых (при условии комплексного страхования)», — уточняется в релизе.

Рефинансировать кредит могут заемщики, у которых родился или усыновлен ребенок после 1 января 2018 года. Воспользоваться федеральной программой «Семейная ипотека» могут также семьи, воспитывающие ребенка-инвалида. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке — 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 6 млн в остальных регионах. Рефинансировать по программе можно только кредит на покупку квартиры в новостройке. Исключение составляет Дальневосточный федеральный округ, где можно переоформить ипотеку и на покупку объекта на вторичном рынке.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В ВТБ напомнили, что в сентябре банк улучшил условия по ипотеке с господдержкой, снизив ставку до 5,75% годовых, и по семейной ипотеке, по которой ставка на приобретение недвижимости теперь составляет от 4,7%. Минимальные ставки доступны заемщикам, которые оформляют сделки с использованием цифровых каналов и сервисов банка.

