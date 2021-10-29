НПФ Сбербанка приобрел фонд «Ренессанс пенсии» (в октябре переименован в «Пенсионные решения») у группы «Ренессанс Страхование» за 2,5 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опубликованную отчетность покупателя за III квартал, уточняя, что это ниже расценок фондов, оперирующих пенсионными накоплениями, которые продаются по 10% от активов. Сделка была закрыта в июле.

На конец первого полугодия активы НПФ «Ренессанс пенсии» составляли 25,4 млрд рублей (при этом регуляторный капитал фонда превышал 800 млн рублей). Таким образом, цена за пенсионный фонд составила около 10% от активов без учета капитала или 7% — с учетом. При этом в пресс-службе НПФ Сбербанка, несмотря на опубликованную отчетность, заявили, что стоимость сделки «является коммерческой информацией сторон и не подлежит раскрытию».

По состоянию на 30 сентября 2021 года в НПФ «Пенсионные решения» сконцентрировано 24,9 млрд рублей пенсионных резервов, из которых 1,8 млрд рублей составляют страховой резерв. Число участников фонда — 43,1 тыс. человек.

Впрочем, цена может быть скорректирована. В августе НПФ Сбербанка нанял за 4,3 млн рублей компанию KPMG для идентификации и расчета утечки покупной цены НПФ «Ренессанс пенсии». То есть KPMG должна определить изменение стоимости актива между датой фиксации цены и датой закрытия сделки.

Ранее источники называли структуры СберБанка одним из основных претендентов на покупку НПФ «Открытие» в рамках возможной реализации Банком России страхового и пенсионного бизнеса группы «ФК Открытие». Один из собеседников отмечал именно СберБанк в качестве наиболее активного интересанта на пенсионный фонд группы. Но бороться с другими участниками рынка будет сложно. Так, сделки по покупке НПФ за 10% от активов в последнее время совершали группа «Регион» — «Россиум» и «Русские фонды». Большинство консолидируемых ими объектов — это фонды, специализирующиеся на обязательном пенсионном страховании (ОПС). НПФ «Ренессанс пенсии» работает исключительно в сегменте негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

«В сделке по приобретению НПФ «Ренессанс пенсии» в фактически уплаченную цену в 7—10% наверняка заложен потенциал роста активов по НПО, которые удвоились за последние несколько лет и, вероятно, продолжат рост в обозримом будущем. То есть, по сути, реальный мультипликатор сделки в перспективе нескольких лет снизится и приблизится к 5—7%», — отметил гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов. НПФ «Открытие» в основном оперирует «умершим» ОПС, а также старыми программами НПО, что, по словам эксперта, должно учитываться в мультипликаторах.