Чистая прибыль РосДорБанка за девять месяцев 2021 года достигла 188,6 млн рублей по внутренней системе учета, что на 26% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, когда показатель составил 150,1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

По данным на начало октября 2021 года, активы РосДорБанка достигли 26,1 млрд рублей. Прирост составил 22% по сравнению с результатами прошлого года, когда активы банка были равны 21,4 млрд рублей.

Объем привлеченных средств по итогам сентября 2021 года достиг 22,2 млрд рублей, что почти в 1,2 раза больше показателя прошлого года. Структуру составили средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, — 18,6 млрд рублей (в том числе депозиты в размере 11 млрд рублей), а также выпущенные долговые обязательства в объеме 1,3 млрд рублей.

С начала 2021 года объем кредитного портфеля РосДорБанка вырос почти на 21% и на конец сентября достиг 16,4 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель увеличился почти в 1,5 раза.

По итогам девяти месяцев 2021 года РосДорБанк также улучшил свои показатели в рейтинге российских банков (расчет по методике Банки.ру):

— 78-е место по объему кредитов, предоставленных предприятиям и организациям (поднялся на 13 позиций, по сравнению с результатами за соответствующий период 2020 года);

— 125-е место по размеру активов (поднялся на 15 позиций);

— 139-е место по объему чистой прибыли (соответствует позиции рейтинга за соответствующий период 2020 года).