Популярность оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП), взлетевшая вдвое в сентябре, в октябре показала гораздо худшую динамику, пишет «Коммерсант». По мнению участников рынка, расширению использования сервиса мешает более сложный клиентский путь по сравнению с оплатой картами и отсутствие стимулов для плательщиков.

По данным Банка России, оплата товаров и услуг через СБП в октябре впервые превысила 10 млрд рублей. В Центробанке отметили увеличение популярности сервиса у граждан, а также у бизнеса, которому выгодно принимать безналичную оплату через СБП из-за низких комиссий. Тарифы в СБП в 2,5–3 раза ниже эквайринговых комиссий при оплате картами, пояснили в ЦБ.

Однако динамика оплаты по QR-кодам СБП в октябре оказалась заметно скромнее сентябрьской — 49% против 107%. У отдельных банков разница еще заметнее. В банке «Тинькофф» полагают, что в сентябре влияние оказал запуск госпрограммы по возврату комиссии при оплате через СБП: «В октябре наблюдается естественное снижение темпов роста, которое будет сглажено в период распродаж и предновогодний сезон». В ВТБ отметили лишь, что предприниматели «все активнее осваивают новую технологию и ее преимущества, среди которых — скорость поступления средств на расчетный счет и экономия на приеме платежей, особенно с учетом действующей программы компенсации комиссии».

При этом в ряде банков обратили внимание на то, что существенный рост количества и объемов оплаты через СБП пришелся на последние дни октября. Так, в «Русском Стандарте» подсчитали, что в первые дни локдауна (28 и 29 октября) значительно выросли все траты россиян по сравнению с началом месяца (1 и 2 октября) — на 128% увеличилось число покупок и на 98% их сумма при оплате с помощью СБП. Число покупок по картам выросло на 21%, а сумма — на 38%. Бизнес-директор Делобанка Алексей Трегубов уточнил, что объем оплаты через СБП в конце октября по сравнению с началом месяца вырос в 1,5–2 раза.

В то же время, по словам топ-менеджера крупного российского банка, весь рост оплаты через СБП сейчас происходит за счет малого и среднего бизнеса, который, узнав о возврате комиссии, начал подключаться, но деньги на компенсацию комиссий выделили только в конце сентября. Именно этим в банке объяснили некоторое снижение темпов роста в октябре, предположив, что в ноябре они могут опять увеличиться.

Крупным сетям, по словам собеседников, оплата через СБП пока не слишком интересна, даже с учетом заметно более низкой комиссии. Вопросы вызывает, в частности, скорость оплаты — сети опасаются, что из-за более сложного клиентского пути на кассах могут возникнуть очереди. Эта проблема, по словам источника, знакомого с ситуацией, может быть решена, когда будет реализована возможность платить через СБП с помощью NFC-технологии, просто приложив телефон к терминалу, как при оплате картой.