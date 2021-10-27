С момента создания Системы быстрых платежей (СБП) 37 млн человек совершили через нее переводы в совокупности на сумму более 4,3 трлн рублей. Об этом сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на вебинаре «Оплата через СБП: особенности и возможности», организованном регулятором и Национальной системой платежных карт (НСПК).

«37 миллионов человек совершили за время работы системы (СБП) почти 910 миллионов переводов на общую сумму, превышающую 4,3 триллиона рублей. И надо сказать, что динамика этих цифр очень значительная, внушительная: по сравнению только с началом этого года число пользователей увеличилось в 2,6 раза, количество переводов — в шесть раз, а сумма — в пять раз», — отметила Бакина.

Кроме того, глава департамента регулятора сообщила, что с начала 2021 года число физических лиц, которые хотя бы однажды оплатили товары или услуги через СБП, увеличилось десятикратно.

«Всего два с половиной, даже больше, миллиона человек совершили таким образом (через СБП C2B, оплата товаров и услуг гражданами. — Прим. ТАСС) оплату в количестве 6,4 миллиона платежей на общую сумму 32 миллиарда рублей. И тоже рост еще более стремительный, чем по переводам между гражданами, потому что число людей, которые хотя бы один раз попробовали оплатить через Систему быстрых платежей какие-то товары или услуги, с начала года выросло в 10 раз, а количество и сумма таких операций — почти в восемь раз», — сказала она.

Напомним, Система быстрых платежей разработана Банком России и НСПК и запущена в России в конце января 2019 года. ЦБ РФ является оператором и расчетным центром системы, а НСПК — операционным платежным и клиринговым центром. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, есть возможность совершения платежей юридическими лицами в пользу физических лиц — компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и предоставления брокерских услуг.