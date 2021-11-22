Несмотря на повышение ключевой ставки, рефинансирование остается одной из самых популярных банковских услуг. Банки.ру отобрал для вас десятку лучших кредитов на рефинансирование, которые можно оформить в банках Москвы. Лучшие предложения — у банков «Интеза», «Кубань Кредит», Энерготрансбанка, Интерпрогрессбанка, Газпромбанка, банка «Россия», ВТБ, Ситибанка, Альфа-Банка и Райффайзенбанка. Результаты анализа банковских продуктов в этом сегменте представлены в исследовании.

Рефинансирование позволяет не только снизить платежную нагрузку, но и получить дополнительные средства на необходимые расходы, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников. Кроме того, с помощью рефинансирования можно объединить несколько кредитов в один — так погашать долг будет проще.



Рейтинги составлены по данным на 19 ноября 2021 года. Предложения в рейтинге ранжированы по размеру процентной ставки. Отбирая лучшие кредиты на рефинансирование, сравнивались следующие параметры: сумма кредита — 599 тыс. рублей, срок — четыре года, обеспечение не требуется, ставка для открытого рынка без учета личного страхования и дополнительных скидок, прозрачность условий.

С учетом вышеперечисленных условий рейтинг возглавил продукт от банка «Интеза» со ставкой 11,9% и размером платежа 15 744,57 рубля в месяц. Согласно условиям, можно рефинансировать до пяти кредитов и получить дополнительные средства на любые цели. Стоит отметить, что отказ от договора личного страхования не влияет на размер процентной ставки.

Второе место у банка «Кубань Кредит» с возможностью реструктурировать кредит по ставке 13,9% и ежемесячным платежом 16 338,53 рубля. Можно рефинансировать залоговые и беззалоговые кредиты (кредитные карты) и ипотеку.

Замыкает тройку лидеров Энерготрансбанк со ставкой 14,5% и суммой платежа 16 519,2 рубля в месяц. Можно рефинансировать до пяти кредитов: потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты.

Потенциальная выгода от рефинансирования во многом зависит от параметров действующих кредитов. В частности, рефинансирование кредита принесет реальную пользу, снизив кредитную нагрузку. Снизить ежемесячную нагрузку на бюджет можно за счет более низкой ставки по новому кредиту. Разница между текущей и предлагаемой ставкой должна быть не менее 3%. Также можно увеличить срок кредита, в этом случае платеж снизится, но переплата по кредиту увеличится.

Можно сократить переплату, если с момента оформления рефинансируемого кредита прошло не более половины его срока. Это обусловлено спецификой аннуитетных платежей, которые наиболее распространены в потребительском кредитовании: выплата большей части процентов по кредиту происходит в первую половину срока кредитования.

Кроме того, есть плюс и в объединении нескольких кредитов в один. Если у вас несколько кредитов и вам надоело держать в голове суммы и сроки платежей по каждому из них, с помощью рефинансирования можно объединить их в один продукт. Банки предлагают широкий выбор программ, позволяющих объединять самые разные кредитные продукты: ипотеку, автокредиты, кредитные карты, овердрафт, потребительские кредиты, микрозаймы. Если грамотно выбрать программу, получится даже сэкономить, но для этого обязательно нужно посчитать среднюю ставку по всем действующим кредитам и отталкиваться от нее.

Важно помнить, что дополнительные платные услуги могут «съесть» выгоду в разнице ставок. Зачастую самая низкая ставка доступна при условии оформления страховки, стоимость которой может увеличить переплату в два, а иногда и в три раза. Поэтому важно заранее оценить реальную выгоду от такого перекредитования. Лучше ориентироваться на размер ежемесячного платежа и полную стоимость кредита.

Рейтинг Банки.ру включает и другие банковские предложения в сегменте рефинансирования с наиболее выгодными на рынке ставками. В материале раздела «Исследования» представлена наглядная таблица для удобного сопоставления условий, а также подробнее разъясняется принцип составления рейтингов.

