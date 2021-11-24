По итогам III квартала 2021 года чувствительность к уровню цен у россиян снизилась, показало традиционное исследование «Потребительский индекс Иванова», которое ежеквартально проводит SberCIB Investment Research. Доля опрошенных, назвавших цену важным фактором при выборе магазина, упала на 2 процентных пункта относительно предыдущего квартала и III квартала 2020 года — до 64%.

Индекс продолжает показывать устойчивую позитивную динамику. Очередной опрос вновь зафиксировал улучшение настроения и повышение уверенности потребителей по сравнению с предыдущим кварталом — индекс вырос с минус 17% до минус 16%. В III квартале 2020 года он составлял минус 21%.

«Таким образом, налицо восстановление индекса потребительских настроений до среднего значения за 2015—2020 годы», — говорится в исследовании.

Картина опасений Ивановых почти не изменилась. Больше всего они опасаются проблем со здоровьем. Состояние здоровья по-прежнему беспокоит их больше всего — об этом заявили 60% респондентов, что на 2 п. п. больше, чем в предыдущем квартале, но на 1 п. п. меньше, чем в III квартале 2020-го. Затем идет инфляция (50% опрошенных — на 2 п. п. больше, чем в предыдущем квартале, и на 6 п. п. больше, чем годом ранее). Доля потребителей, опасающихся безработицы, за год уменьшилась на 7 п. п. (43%); при этом уровень безработицы среди опрошенных составил 12%, что близко к допандемическому значению. Доля обеспокоенных экономическим ростом и курсом рубля за год снизилась на 1 п. п. (30%) и 4 п. п. (20%) соответственно.



На фоне снижения беспокойства по поводу безработицы индекс оценки бизнес-перспектив в III квартале 2021 достиг абсолютного максимума в 18%, повысившись на 7 п. п. относительно аналогичного периода прошлого года. Как поясняют аналитики, этому способствовало уменьшение (на 3 п. п. за год — до 12%) доли респондентов, ожидавших ухудшения финансового положения компании, в которой они работают, или ее банкротства в будущем.



Исследование свидетельствует о повышении средней месячной зарплаты до 42,9 тыс. рублей в III квартале 2021 года — на 8% за год. Больше всего зарплаты выросли у респондентов, занятых в тяжелой промышленности, службе такси, транспортном секторе и общественном питании (примерно на 30% по сравнению с III кварталом 2020-го), а также в сельском хозяйстве (плюс 27%) и розничной торговле (плюс 22%). Вероятно, это связано с низкой базой сравнения в III квартале 2020 года и с повышением зарплат ввиду дефицита рабочей силы.



Отношение Ивановых к сбережениям улучшилось: по сравнению с III кварталом 2020 года доля потребителей, которые считают текущую экономическую ситуацию благоприятной для формирования сбережений, выросла на 3 п. п., а тех, кто считает ее неблагоприятной, — уменьшилась на 4 п. п. В абсолютном выражении средний размер сбережений в расчете на одного члена семьи увеличился на 5,2% относительно предыдущего квартала — до 54,7 тыс. рублей. Между тем отношение сбережений к располагаемым доходам повысилось с 7,6% во II квартале 2021 года до 7,8% в III квартале 2021-го, что, по мнению аналитиков, может быть связано с увеличением номинальных доходов.



Доля расходов на продукты питания в доходах Ивановых достигла 38,1% против 37% в III квартале 2020 года. Это означает, полагают в «Сбере», что население поддерживало расходы на продовольствие, несмотря на ускоряющуюся инфляцию, хотя социальные выплаты, полученные в августе и сентябре этого года, помогли гражданам.



Доля Ивановых с брокерским онлайн-счетом за квартал увеличилась с 14% до 15%. Еще 25% респондентов отметили, что планируют открыть брокерский счет (плюс 2 п. п.). Доля совершающих операции ежедневно не изменилась по сравнению с июнем (15%), а доля Ивановых, не проявляющих активности, упала на 3 п. п. — до 23%.



Более половины респондентов с открытыми брокерскими счетами или планирующих открыть брокерский счет (52% в сентябре 2021 года по сравнению с 55% в июне 2021-го) намереваются увеличить вложения на фондовом рынке в ближайшие 12 месяцев. Доля тех, кто не планирует дополнительных инвестиций, не превысила 18% (плюс 1 п. п.).



Решающим фактором в пользу инвестиций на фондовом рынке выступают низкие процентные ставки по депозитам: об этом в сентябре сообщили 52% респондентов (плюс 1 п. п.). 59% опрошенных также отметили в качестве значимых факторов более высокую доходность инвестиций в ценные бумаги, а 56% — удобство открытия и ведения брокерского счета в онлайн-режиме (в июне доля таких ответов составила 56% и 53% соответственно).