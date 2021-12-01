Цифровой банк «Хайс», запущенный в феврале этого года и работающий на лицензии Модульбанка в качестве его филиала, изменил структуру собственности. По информации СМИ, компания «Финвижн Холдингс» досрочно закрыла второй раунд инвестиций в «Хайс», увеличив свою долю.

На момент запуска цифрового банка доля в 50% принадлежала Модульбанку. Владельцем еще 40% выступал генеральный директор организации Кирилл Параска, долей в 5% владела Наталья Стурза, 3,5% было у Никиты Левашова, 1,5% — у Родиона Стришко.

Как следует из материала ТАСС на эту тему, в котором приводятся слова топ-менеджеров «Хайса» и «Финвижн», первый раунд инвестиций холдинга в банк «Хайс» состоялся в октябре 2021 года, а второй был запланирован на начало 2022-го, но проведен досрочно из-за быстрого роста показателей банка.

Согласно данным ЕГРЮЛ на 30 ноября этого года, сейчас доля Модульбанка в «Хайсе» составляет 43,75%, ООО «Международная компания «Финвижн Холдингс» — 30%, Кирилла Параски — 21%, Натальи Стурзы — 2,625%, Никиты Левашова — 1,8375%, Родиона Стришко — 0,7875%.

Напомним, что компания «Финвижн Холдингс» Артема Аветисяна ранее была крупным акционером банка «Восточный», который сейчас находится в процессе присоединения к своему новому владельцу — Совкомбанку.

По информации ТАСС, Аветисян ранее говорил в интервью «Комсомольской правде» о намерениях «Финвижн» вложить в перспективные проекты порядка 10 млрд рублей: отобрать около 100 подобных компаний в течение трех — пяти лет и инвестировать в каждую от 50 млн до 200 млн рублей.

По словам главы «Хайса» Кирилла Параски, сейчас задача — «укрепить позицию бренда на рынке, поэтому инвестиции «Финвижн Холдингс» будут направлены не только на создание новых сервисов, но и на маркетинг и рекламу».



При запуске проекта «Хайс», целевой аудиторией которого являются индивидуальные предприниматели в диджитал-сфере (специалисты в области маркетинга, рекламы, IT и т. п.), пояснялось, что банк впервые объединил функции счета ИП и карты физлица в одном приложении.