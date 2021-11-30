Кредитные договоры банка «Восточный» 6 декабря этого года перейдут на обслуживание в Совкомбанк на основании договора об уступке прав требований и обязанностей. Об этом сообщили во вторник в Совкомбанке, подчеркнув, что условия договоров не изменятся, дата и размер платежа по кредиту останутся прежними.

Заемщикам рекомендовано заранее пройти регистрацию в приложении «Халва — Совкомбанк» (там есть отдельная опция регистрации для клиентов банка «Восточный») или в личном кабинете. Кредитный договор появится там после 6 декабря. В ближайшее время все клиенты получат уведомления с подробной информацией, обещает также Совкомбанк.

«Восточный» находится в процессе присоединения к Совкомбанку, свидетельствуют информация, публиковавшаяся последним, и данные ЕГРЮЛ. Решения о реорганизации были приняты в конце октября этого года. Наряду с «Восточным» к Совкомбанку будут присоединены банк «Национальная Факторинговая Компания» и ООО «Группа компаний «НФК». Предполагаемый срок завершения объединения — 28 февраля 2022 года, но возможно его изменение по факту прохождения реорганизационных процедур.



В опубликованной в понедельник, 29 ноября, отчетности по МСФО Совкомбанк раскрыл информацию о доведении своей доли в «Восточном» в октябре этого года до 100% за счет выкупа 0,2% у неконтролирующих акционеров за 25,2 млн рублей в рамках обязательного предложения.