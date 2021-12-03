Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности двух банков и одного страховщика. Информация об этом
Так, Росбанк постановлением от 3 декабря 2021 года и банк «Открытие» двумя постановлениями, вынесенными в эту же дату, привлекаются к ответственности по
Во всех случаях предусматривается административный штраф. Применяются ли санкции к должностному или юридическому лицу — не уточняется (номера постановлений не содержат соответствующих обозначений; впрочем, когда привлекается руководитель организации, это обычно прописывается). Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
Также Центробанк 3 декабря вынес постановление о привлечении к административной ответственности страховой компании «ВСК». Постановление вынесено на основании
Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.