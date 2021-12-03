Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности двух банков и одного страховщика. Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Так, Росбанк постановлением от 3 декабря 2021 года и банк «Открытие» двумя постановлениями, вынесенными в эту же дату, привлекаются к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документы пока не вступили в законную силу.

Во всех случаях предусматривается административный штраф. Применяются ли санкции к должностному или юридическому лицу — не уточняется (номера постановлений не содержат соответствующих обозначений; впрочем, когда привлекается руководитель организации, это обычно прописывается). Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Также Центробанк 3 декабря вынес постановление о привлечении к административной ответственности страховой компании «ВСК». Постановление вынесено на основании статьи 15.34.1 КоАП, то есть касается «необоснованного отказа страховой организации… от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования». Постановление, также пока не вступившее в законную силу, предусматривает штраф, который в соответствии с указанным положением КоАП может составить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.