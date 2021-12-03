Росстат впервые опубликовал значения «границ бедности» и численности населения с денежными доходами по новой методике. Исходя из «границ бедности», численность населения с доходами ниже этого предела в III квартале 2021 года составила 16 млн человек, или 11% от общей численности населения, следует из материалов службы статистики. По сравнению со II кварталом текущего года, когда число бедных, по данным Росстата, составляло 18,2 млн человек (12,5%), показатель снизился на 2,2 млн.

«В соответствии с Правилами определения границ бедности, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 26 ноября 2021 года <...>, значения границ бедности «определяются путем умножения значений базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 2020 года, полученный цепным методом». Значения базовых границ бедности установлены на уровне величин прожиточного минимума за IV квартал 2020 года», — поясняет ведомство.

Базовая граница бедности для всего населения России за III квартал определена в 11 970 рублей в месяц, для работающего населения — в 12 968 рублей, в 11 771 рубль для детей и 9 877 рублей для пенсионеров.



Напомним, Минтруд по поручению президента страны подготовил предложения по изменению методики оценки уровня бедности. В частности, предложено учитывать инфляцию при оценке уровня бедности, а также ввести показатель «граница бедности», который не будет влиять на назначение мер социальной поддержки. По задумке министерства, нуждаемость в мерах соцподдержки будет определяться исходя из того, превышают доходы граждан величину прожиточного минимума или нет. Размер пособий также будет рассчитываться из величины прожиточного минимума. Граница бедности же будет использоваться для расчета числа граждан, относящихся к категории бедных.

