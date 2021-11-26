В России может появиться новый показатель оценки благосостояния граждан — «граница бедности», пишут «Известия» , уточняя, что введение такого инструмента рассматривают в Минтруде.

Как пишет «Коммерсант» , соответствующий проект постановления правительства — об утверждении порядка определения границ бедности — сегодня будет представлен на заседании Российской трехсторонней комиссии.

«Известия» отмечают, что новый показатель предположительно будет зависеть от инфляции, а рассчитываться, в частности, по формуле: «умножение прожиточного минимума (ПМ) за IV квартал 2020 года («якорный показатель») на индекс потребительских цен за искомый период». Первый показатель, рассчитываемый ежеквартально, предполагается использовать как целевой, второй, привязанный к медианному доходу, — останется базой для расчета пособий, пояснил «Коммерсант».

Переход к такой комбинируемой модели оценки уровня бедности, по заявлению пресс-службы ведомства, позволит избежать двух проблем. Во-первых, оценка бедности с опорой на стоимость потребительской корзины решит вопрос о сопоставимости данных до 2021 года и после и даст возможность оценивать показатель бедности в динамике. Во-вторых, это исключает ситуацию, когда измеряемый уровень бедности в стране растет по мере роста экономики и медианного дохода.

В «Известиях» добавили, что в отличие от ПМ граница бедности будет привязана к инфляции, а также к «якорной бедности» — этот показатель останется неизменным на протяжении всего периода мониторинга. В качестве «якоря» рассматривается ПМ за IV квартал 2020 года, который составлял 11 329 рублей на человека.

По данным Росстата, за шесть месяцев этого года уровень бедности в России составил 13,1% — это 19,1 млн человек. По нынешней методике, бедными считаются граждане, чей доход ниже прожиточного минимума — 11 653 рубля.

«У нас есть целевой индикатор по сокращению уровня бедности в два раза к 2030 году по сравнению с 2017-м. Но, если мы переходим на расчет ПМ в привязке к медианному доходу, очень сложно его достичь. Потому что растет экономика, растут доходы, растет медиана, качество линии бедности улучшается, но резкого сокращения не происходит», — пояснила проректор НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.

При этом споры о «двух показателях» неизбежны, как и более сложные методики идентификации бедности в госпрактике. Альтернативный «одномерный» подход к ней, как правило, оставляет за границами соцподдержки значимые группы населения, считает «Коммерсант».