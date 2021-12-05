Специалисты ВТБ, получив данные о пульсе и мимике клиента, будут проводить оценку удовлетворенности клиента сервисами банка. Такой метод оценки позволит значительно ускорить процесс получения обратной связи от клиента, что, в свою очередь, поможет быстрее совершенствовать продукты и услуги банка, сообщила пресс-служба кредитной организации.



Нейросетевые модели и алгоритмы, которые смогут оценить физиологические показатели клиентов по видео, такие как пульс, ВТБ разработал вместе с МФТИ. Сейчас проводится тестирование алгоритмов на внутренних данных банка ВТБ, по его итогам планируется пилотное тестирование данного подхода.

«Мы по-новому подошли к методу оценки физиологических данных клиента как с точки зрения подхода к встраиванию в бизнес-процессы банка, так и в части нейросетевых подходов к оценке физиологических показателей в видеопотоке», — отметил руководитель департамента анализа данных и моделирования Максим Коновалихин.

Совместная лаборатория ВТБ и МФТИ «Машинное обучение в банковских технологиях» была создана в апреле текущего года на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ). Целями лаборатории стали развитие искусственного интеллекта в банках, содействие научно-исследовательской деятельности, а также поддержка профессиональных кадров.



«Научная задача, поставленная коллегами, сама по себе не нова, но в публичной литературе обычно решается ее самый простой вариант: человек, сидящий практически неподвижно напротив камеры. Если же перейти к варианту, учитывающему возможность активной жестикуляции и мимики, наличие маски и съемку с неудачных ракурсов, открывается целый пласт интересных исследовательских вопросов, ответ на которые позволяет не только по-новому взглянуть на методы оценки физиологических данных клиентов банка, но и продвинуться в смежных задачах, связанных с обработкой звука и изображений», — добавил заместитель заведующего лабораторией гибридных интеллектуальных систем ФПМИ Алексей Самосюк.

Также ВТБ и МФТИ в 2022 году планируют запустить совместную магистерскую программу в области применения искусственного интеллекта в социально-гуманитарной среде для подготовки потенциальных руководителей исследовательских групп и проектов.

