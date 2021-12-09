Аналитики выделили общемировые и «эксклюзивные» факторы российской инфляции

На российскую инфляцию повлияли некоторые факторы, обуславливающие и мировую инфляцию, однако свою роль играют и «эксклюзивные» причины. Об этом говорится в аналитическом материале рейтингового агентства «Эксперт РА» «Тотальная» инфляция: чем ответят мировые центральные банки».

Оценивая в целом ситуацию в РФ на фоне роста глобальной инфляции, «Эксперт РА» указывает, например, на то, что «в России ускорение инфляции происходит в большей степени не за счет цен на энергоносители, как в развитых странах, но за счет удорожания продуктов питания, цены на которые в развитых странах растут с меньшим темпом, чем цены в среднем».

Эксперты признают, что некоторые характерные для всего мира факторы повлияли и на российскую инфляцию: это, в частности, восстановление потребительского спроса с отставанием динамики предложения, а также эффект «бутылочного горлышка» (когда из-за сбоев в производстве одного товара в прошлом страдает выпуск многих видов продукции сейчас, что, в свою очередь, сказывается на ценах).

По оценке «Эксперт РА», «особняком стоят цены на стройматериалы — рост здесь связан не только с сокращением предложения из-за приостановки производств и проблем с логистикой, но и с ростом спроса на новостройки из-за программы льготной ипотеки».

Что касается государственных программ помощи, то, судя по всему, они тоже поспособствовали росту цен, как это произошло и в остальном мире, приходят к выводу аналитики. «В 2020 году объем выделяемой помощи гражданам и бизнесу был существенно меньше, чем в США и зоне евро, — 4% от ВВП в России против 17% ВВП в среднем в развитых странах, поэтому говорить о том, что именно рост государственных расходов стал ключевым фактором роста уровня инфляции, нельзя. Однако в середине 2021 года, когда некоторые страны стали планировать сворачивание экономической поддержки, российское руководство приняло ряд дополнительных мер, направленных на финансовую помощь семьям с детьми, пенсионерам и военным. Учитывая то, что на выплаты было выделено чуть меньше триллиона рублей, а получатели помощи — преимущественно граждане с низким уровнем дохода, можно предположить, что эти деньги практически сразу пошли на потребление, что могло толкнуть инфляцию (особенно продуктовую) вверх», — отмечается в обзоре.

Кроме того, определенная доля российской инфляции импортирована — речь идет о росте цен на ввозимые товары на фоне всплеска инфляции за пределами страны, а также на товары, цены на которые определяются на мировых товарных биржах. «Именно поэтому цены на отдельные сельскохозяйственные товары (например, зерно) растут даже при хорошем урожае — подорожание этих товаров на иностранных рынках стимулирует экспорт, а значит, предложение на российском рынке сокращается», — объясняют аналитики.

Впрочем, по их словам, некоторые драйверы инфляции являются специфичными для России. Так, в отличие от большинства развитых стран, инфляционные ожидания россиян с момента начала пандемии выросли: в январе 2020 года они составляли 9%, в декабре 2020-го — 11,5%, в августе 2021-го — 12,5%. Это «само по себе толкает цены вверх (высокие ожидания стимулируют граждан совершать покупки здесь и сейчас, что увеличивает спрос, а значит, и цены)», поясняют эксперты.

«Кроме того, инфляцию толкает вверх рост цен на продукты, вызванный снижением урожая отдельных овощей, а также эпидемиями среди кур и свиней», — добавляют в «Эксперт РА».

Там указывают, что представители Банка России дают достаточно оптимистичные прогнозы по росту цен в будущем: по их мнению, высокий уровень инфляции является временным явлением, и уже к середине 2022 года темпы роста цен вернутся к целевому значению.

«Однако учитывая то, что текущий взлет цен во многом связан с инфляцией в других странах, можно предположить, что в реальности возвращение российской инфляции к таргету в 4% зависит от того, насколько долгосрочным окажется рост цен в остальном мире, — рассуждают аналитики. — Кроме того, многое зависит от скорости восстановления спроса и предложения, а также от того, будут ли возникать новые «бутылочные горлышки».



«Переоценка скорости восстановления предложения, логистических и производственных связей привела к тому, что прогнозы регулятора в конце 2020 года о возвращении к целевому значению инфляции к концу 2021 года оказались несостоятельными. Вполне возможно, что новые карантинные ограничения или сбои в цепочках поставок сохранят темпы роста цен на текущем высоком уровне», — отмечается в обзоре.