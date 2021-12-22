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На портале «Госуслуги» планируют ввести обязательную двухфакторную авторизацию

22.12.2021 08:28
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Известия

В 2022 году Минцифры планирует ввести двухфакторную идентификацию по умолчанию на портале госуслуг, пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу ведомства. Гражданам надо будет вводить не только логин и пароль, но и код, который поступит в СМС. Сейчас порядка 90% профилей на «Госуслугах» имеют однофакторную авторизацию, рассказали источники, близкие к Минцифры. Это довольно слабая защита, так как к аккаунтам россиян растет интерес со стороны мошенников.

В Минцифры сообщили, что «сейчас количество учетных записей на портале госуслуг, владельцы которых подключили двухфакторную авторизацию, небольшое». Вторая степень идентификации — подтверждение при помощи кода, который поступает на телефон, привязанный к порталу. Пользователь может сам включить второй фактор защиты своих данных на портале госуслуг в личном кабинете. Для тех, кто не озаботится этим, в 2022-м и планируется ввести обязательную двухфакторную идентификацию. Как надеются в ведомстве, соответствующие законодательные изменения будут приняты в следующем году.

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В Госдуме поддерживают инициативу Минцифры — это позволит усилить защиту аккаунтов, заявил глава комитета ГД по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн. По словам депутата, во вторник 21 декабря Госдума приняла во втором чтении (в среду планируется третье) поправки о бесплатных СМС-сообщениях при двухфакторной идентификации пользователей госуслуг. Операторы связи готовы пойти на это ради повышения защищенности граждан от действий мошенников, пояснил он.

Стремительное развитие функционала «Госуслуг», в том числе за счет предоставления различных госвыплат и других мер поддержки, способствует резкому росту численности зарегистрированных пользователей и статусу социально значимого ресурса, отметила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, сейчас к порталу подключаются граждане, которые зачастую не слишком хорошо знакомы с цифровыми технологиями. Как отметил руководитель направления исследований финансового центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея, для многих граждан, особенно из старшего поколения, Интернет и технологии ассоциируются с ранними применениями, которые чаще всего находятся в индустрии развлечений и игр. Из-за этого люди не знают или не задумываются о последствиях до реализации неблагоприятного сценария. Двухфакторная идентификация должна стать обязательной, уверена Лазарева.

Пользователи портала «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью получили возможность совершать юридически значимые действия на коммерческих площадках, пройдя аутентификацию с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на госуслуги. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

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