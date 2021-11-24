Пользователи портала «Госуслуги» с подтвержденной учетной записью получили возможность совершать юридически значимые действия на коммерческих площадках, пройдя аутентификацию с использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), через которую осуществляется вход на госуслуги. Об этом говорится в сообщении Минцифры.

В рамках пилотного проекта, который продлится до 1 июля 2022 года, возможность входа через ЕСИА в первую очередь стала доступна пользователям таких ресурсов, как hh.ru, «Авто.ру» и ЦИАН. В ближайшее время к ним присоединятся «Авито», Петербургская сбытовая компания, сервис поиска недвижимости «Этажи» и ряд других. Всего на текущий момент к проекту присоединились десять компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений. Минцифры выработало целевую модель и архитектуру взаимодействия с бизнес-площадками.

«Это первый важный шаг к созданию условий для заключения сделок, подписания договоров и совершения иных юридически значимых действий в Интернете с использованием достоверной аутентификации через Единую систему идентификации и аутентификации. Это повысит доверие со стороны граждан и уровень безопасности дистанционного взаимодействия с бизнесом, а также поможет решить проблему использования агрегаторов товаров и услуг, ресурсов поиска работы и социальных сетей в мошеннических целях», — сообщил руководитель проекта по интеграции ЕСИА с коммерческими платформами Минцифры России Александр Смирнов.

При такой схеме взаимодействия физических и юридических лиц на базе защищенной государственной информационной системы, которой является ЕСИА, данные граждан останутся под защитой государства, а пользователь сможет сам решать, какому сервису, в каком объеме и для каких целей он готов предоставить сведения о себе, а также при желании отозвать право на обработку персональных данных.

В ближайшее время интеграцию с ЕСИА завершит и компания «Авито».



«Авито станет одной из первых компаний в России, которые реализуют следующий шаг Минцифры по интеграции с госуслугами. Этот проект поможет создать дополнительную защиту для всех клиентов «Авито», что очень важно в современной цифровой среде», — сообщил директор «Авито» по правовым вопросам и взаимодействию с госорганами Виктор Топадзе.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане участвуют в эксперименте на добровольной основе. В случае положительных результатов эксперимента возможность подключения к ЕСИА может быть распространена и на другие коммерческие ресурсы.

