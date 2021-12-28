«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Унифондбанка на уровне «ruB»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Унифондбанка на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, адекватной позицией по капиталу при невысокой рентабельности бизнеса, удовлетворительным качеством активов и внебалансовых обязательств, адекватной ликвидной позицией и ограниченным профилем фондирования, а также слабой оценкой корпоративного управления», — поясняется в релизе агентства.

В «Эксперт РА» напоминают, что Унифондбанк с единственным офисом в Москве специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц. Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами его бизнеса в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования (28 заемщиков-юрлиц и 23 заемщика-физлица на 1 сентября 2021 года). Кроме того, давление на оценку конкурентных позиций банка оказывает отсутствие офисной сети и ограниченная география деятельности. Бизнес кредитной организации характеризуется слабой диверсификацией, по-прежнему во многом обусловленной высокой долей ликвидных вложений в активах банка.

Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала, что обуславливает его высокую устойчивость к реализации кредитных рисков. Агентство отмечает снижение уровня рентабельности за последние 12 месяцев в основном в связи с активным доначислением резервов по кредитам и гарантиям. Операционная эффективность банка характеризуется приемлемым уровнем чистой процентной маржи и операционных расходов. Вместе с тем давление на капитал оказывает высокая концентрация активных операций банка на крупных клиентах.

На 1 ноября 2021 года около 59% активов банка приходится в совокупности на денежные средства, средства в Банке России и в кредитных организациях с высоким кредитным качеством. На кредиты юрлицам и индивидуальным предпринимателям приходится 36% валовых активов, при этом качество портфеля оценивается как низкое: доля ссуд IV и V категорий качества составила 41% кредитного портфеля, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле по юрлицам и ИП — 39%. Корпоративный портфель преимущественно представлен ссудами МСБ и характеризуется низкой отраслевой диверсификацией. Положительное влияние на рейтинг оказывает адекватный уровень обеспеченности кредитного портфеля. Портфель гарантий за 12 месяцев сократился на 37%, однако банк планирует возобновить наращивание гарантийного бизнеса в 2022 году.

Для банка характерен значительный запас ликвидности. Ограниченный профиль фондирования обусловлен отсутствием возможности привлечения средств физлиц (банк не входит в систему страхования вкладов).



«Давление на оценку бизнес-процессов оказывает в том числе наличие отдельных недостатков в управлении кредитными рисками и в бизнес-процессах, а также относительно невысокий уровень диджитализации банковских услуг по сравнению с сопоставимыми по размеру и уровню рейтинга кредитными организациями, что ограничивает возможности банка по усилению конкурентных позиций. Кроме того, специфика работы с отдельными компаниями из сегмента МСБ на расчетно-кассовом обслуживании может нести в себе повышенные регулятивные риски», — отмечается в сообщении.