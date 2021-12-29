Все новости

РосДорБанк заработал за 11 месяцев 228,3 млн рублей

29.12.2021 14:44
1 071
Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова выпускающий редактор ленты новостей Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
РосДорБанк

Чистая прибыль РосДорБанка за 11 месяцев 2021 года составила 228,3 млн рублей, увеличившись на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду сообщили в кредитной организации.

На начало декабря 2021 года активы РосДорБанка достигли 25,6 млрд рублей. В сравнении с результатами прошлого года прирост составил 13%.

«Объем привлеченных средств по итогам ноября 2021 года достиг 22,4 млрд рублей. Относительно прошлого года показатель продемонстрировал рост на 3%. Структуру составили средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, — 18,9 млрд рублей (в том числе депозиты в размере 12 млрд рублей), а также выпущенные долговые обязательства, которые составили 1,4 млрд рублей», — сообщил первый заместитель председателя правления РосДорБанка Алексей Виноградов, чьи слова приводятся в релизе.

С начала 2021 года объем кредитного портфеля РосДорБанка вырос почти на 26% и на конец ноября составил 17,2 млрд рублей.

В числе прочего в сообщении приводится отраслевая структура корпоративного кредитного портфеля: так, на строительство (в том числе дорожное) приходится 25,5%, на оптовую и розничную торговлю — 22,9%, на производство — 14,5%, на сферу услуг — 13,9%, на операции с недвижимым имуществом — 9,6%, на финансовые услуги (в том числе лизинг) — 8,1%, на сельское хозяйство — 3%, на государственные организации — 1,4%, на прочие сектора — 1,1%.

Эксклюзивное видео

Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
Как мошенники наживаются на ОСАГО. FinTok
17.12.2021
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
Дивидендные акции против инфляции. FinTok
09.12.2021

Материалы по теме

Альфа-Банк повысил ставки по вкладам на короткие сроки
Зампред ЦБ РФ не исключила возможности распространения ПВФУ на крупные банки с универсальной лицензией
​ЦБ сообщил об интересе нескольких стратегических инвесторов к покупке банка «Открытие»
Медианная зарплата в России выросла на 17% в 2021 году