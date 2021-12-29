РосДорБанк заработал за 11 месяцев 228,3 млн рублей

Чистая прибыль РосДорБанка за 11 месяцев 2021 года составила 228,3 млн рублей, увеличившись на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду сообщили в кредитной организации.

На начало декабря 2021 года активы РосДорБанка достигли 25,6 млрд рублей. В сравнении с результатами прошлого года прирост составил 13%.

«Объем привлеченных средств по итогам ноября 2021 года достиг 22,4 млрд рублей. Относительно прошлого года показатель продемонстрировал рост на 3%. Структуру составили средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, — 18,9 млрд рублей (в том числе депозиты в размере 12 млрд рублей), а также выпущенные долговые обязательства, которые составили 1,4 млрд рублей», — сообщил первый заместитель председателя правления РосДорБанка Алексей Виноградов, чьи слова приводятся в релизе.

С начала 2021 года объем кредитного портфеля РосДорБанка вырос почти на 26% и на конец ноября составил 17,2 млрд рублей.



В числе прочего в сообщении приводится отраслевая структура корпоративного кредитного портфеля: так, на строительство (в том числе дорожное) приходится 25,5%, на оптовую и розничную торговлю — 22,9%, на производство — 14,5%, на сферу услуг — 13,9%, на операции с недвижимым имуществом — 9,6%, на финансовые услуги (в том числе лизинг) — 8,1%, на сельское хозяйство — 3%, на государственные организации — 1,4%, на прочие сектора — 1,1%.