Изменения по картам за неделю

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.

Россельхозбанк начал акцию для держателей «детских» дебетовых карт Visa — подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Они смогут получить 500 рублей на счет при оформлении карты и совершении не менее трех покупок на сумму от 100 рублей по ней, используя платежный сервис (Google Pay, Apple Pay и другие) в смартфоне или ином устройстве с функцией бесконтактной оплаты. Вознаграждение будет автоматически зачислено на карту в срок не позднее 15 рабочих дней с даты окончания акции (13 марта 2022 года). Учитываться будут операции по картам, оформленным с 14 января 2022 года. Карта является полноценным банковским продуктом и обладает таким же функционалом, как и стандартные дебетовые карты.

СДМ-Банк запустил Samsung Pay для держателей карт «Мир». Для подключения карты необходимо войти в приложение Samsung Pay на смартфоне Samsung, нажать «Добавить карту» и пройти проверку по СМС-коду от СДМ-Банка. Для оплаты покупок в магазинах, ресторанах и других местах достаточно выбрать карту в Samsung Pay, затем приложить смартфон задней панелью к терминалу и подтвердить операцию. В Samsung Pay реализована надежная трехуровневая защита для обеспечения безопасности платежных операций по карте. Каждую трансакцию необходимо подтвердить отпечатком пальца или ПИН-кодом приложения, задействуется и уникальный одноразовый динамический код безопасности. Доступ к сервису предоставляется бесплатно.

Вайлдберриз Банк, дочерний банк онлайн-ретейлера Wildberries, выпустил дебетовую карту — WB Card. Она позволяет оплачивать покупки на Wildberries со скидкой в размере 2%. Оформить карту можно онлайн за несколько минут — достаточно заполнить короткую форму и ввести данные в личном кабинете покупателя на Wildberries. Выпуск, обслуживание и все уведомления об операциях бесплатные. Пополнить виртуальную карту можно моментально и бесплатно через Систему быстрых платежей, мобильные приложения «Альфа-Банк», «Тинькофф» и «Райффайзен-Онлайн». Максимальный лимит пополнения — 100 тыс. рублей в месяц. Для удобства пользователей WB Card Wildberries разработала одноименное мобильное приложение, с помощью которого можно также пополнять счет карты, переводить средства в любые другие банки через СБП, оплачивать сотовую связь и другие услуги, следить за историей всех операций и получать статистику расходов.

СберБанк ввел формат моментальной выдачи в офисах дебетовой «СберКарты» без предварительной заявки и за одно посещение. В зависимости от остатка на счете или суммы покупок «СберКарта» позволяет получать бонусы от партнеров программы «СберСпасибо» и начисление до 5% от суммы покупок в кафе, ресторанах, такси и 10% на АЗС. Обслуживание карты будет бесплатным, если тратить по ней от 5 тыс. рублей в месяц или хранить от 20 тыс. рублей, а также при оформлении подписки «СберПрайм» или «СберПрайм+». «СберКарта» предусматривает специальные условия обслуживания и дополнительные преимущества для молодежи, зарплатных клиентов, получателей регулярных социальных выплат и пенсионеров.