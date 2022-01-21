21 января. Главное за минуту

🔹 ФНС планирует запустить сервис для выявления фирм-однодневок. Федеральная налоговая служба в 2022 году запустит сервис для кредитных организаций, с помощью которого они в автоматическом режиме смогут отслеживать адреса регистраций своих клиентов-юрлиц на предмет массовости. В ЦБ полагают, что такие источники востребованы заинтересованными участниками финансового рынка и используются ими в том числе в комплаенс-процедурах при выполнении требований принципа «знай своего клиента» или оценке риска компании.

🔹 «ДОМ.РФ» получит доступ к кредитным историям при секьюритизации для снижения стоимости ипотеки. Речь о процедуре выпуска ценных бумаг, позволяющей банку снизить нагрузку на капитал и разморозить часть средств, чтобы пустить в оборот. Инструмент работает и сейчас, но у «ДОМ.РФ» нет доступа к кредитным историям заемщиков и, соответственно, возможности оценить риски по ипотечным облигациям.

🔹 Граждан хотят защитить от дискриминации при использовании искусственного интеллекта. В первую очередь речь идет о дискриминации по полу, возрасту, личным взглядам или по этническим признакам. В частности, предлагается обязательно уведомлять граждан при решении «жизненно важных вопросов» (например, получения госуслуг) о том, что они взаимодействуют с ИИ.

🔹 Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций. Злоумышленники создают специальные сайты, которые предлагают «инвестировать онлайн и получать высокий доход». После регистрации на таком «брокерском» сайте на человека по телефону или онлайн выходит «специалист», который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон жертвы особое приложение.

🔹 ФАС подготовила поправки о возможности изъятия акций стратегических предприятий. Федеральная антимонопольная служба предлагает расширить набор «санкций» для иностранных инвесторов, которые приобрели контроль над стратегическим предприятием с нарушением закона, в частности, за счет закрепления возможности изъятия их доли в пользу государства при признании сделки по ее покупке недействительной. Так, по мнению службы, можно обеспечить неотвратимость наказания при совершении таких нарушений.

