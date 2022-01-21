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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций

21.01.2022 09:28
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РИА Новости

В России появился новый вид мошенничества: граждан обманывают под видом предложения инвестировать в фондовый рынок. Как передает РИА Новости со ссылкой на RT, об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, злоумышленники создают специальные сайты, которые предлагают «инвестировать онлайн и получать высокий доход».

«После регистрации на таком «брокерском» сайте на человека по телефону или онлайн выходит «специалист», который рекомендует для удобства взаимодействия и отслеживания своей будущей прибыли установить на телефон жертвы особое приложение», — пояснил Соловьев.

Эксперт уточнил, что после этого мошенники вытягивают из жертвы деньги под разными предлогами, например купли-продажи акций, облигаций или валютных корзин. Вскоре они перестают выходить на связь.

Ранее в Национальной ассоциации специалистов финансового планирования РИА Новости рассказали о другой схеме обмана, связанной с инвестициями. Для получения личной информации или денежных средств злоумышленники используют фейковые сайты для проверки надежности брокеров.

При переходе по ссылке жертву просят ввести название посреднической компании, после чего сайт выдает сообщение, что брокер якобы находится в «международном черном списке». Для получения инструкций по дальнейшим действиям пользователю предлагают оставить имя и номер телефона.

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